En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
FIFA
FÚTBOL

Malas noticias: la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA

La Selección Argentina cayó al tercer lugar del ranking FIFA tras los resultados de las Eliminatorias Sudamericanas y más de 200 partidos internacionales. ¿Quién ocupa el primer puesto?

Malas noticias: la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA

La actualización más reciente del ranking FIFA oficializó que Argentina dejó de ser la selección número uno del mundo. España, campeona de la Eurocopa y con una racha de victorias recientes, volvió a la cima después de diez años, consolidando su regreso al liderazgo global del fútbol.

Leé también Otamendi fue expulsado en su último partido con la Selección Argentina en Eliminatorias y ¿se pierde la Finalissima?
Otamendi vio la roja ante Ecuador. 
image

Francia, por su parte, desplazó a la Albiceleste y ahora ocupa el segundo lugar, mientras que Argentina quedó tercera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni había mantenido el primer puesto desde abril de 2023, pero no pudo sostener su liderazgo tras los resultados internacionales recientes.

Cómo quedó el top 10 mundial tras la actualización

El ranking FIFA evidenció varios movimientos importantes entre los mejores equipos del planeta. Los cambios más destacados incluyen:

  • España

  • Francia

  • Argentina

  • Inglaterra

  • Portugal

  • Brasil

  • Países Bajos

  • Bélgica

  • Croacia

  • Italia

Portugal ascendió al quinto lugar, mientras que Croacia e Italia lograron meterse entre los diez mejores, mostrando la competitividad de Europa. Por otro lado, Brasil descendió al sexto puesto y Alemania quedó fuera del top 10 por primera vez desde octubre de 2024, tras perder en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Qué pasó con las selecciones sudamericanas

En la región, Argentina sigue siendo la mejor ubicada, pero cayó al tercer puesto global. Brasil, pese a seguir siendo el segundo sudamericano mejor posicionado, sufrió un descenso. Otros movimientos destacados incluyen:

  • Paraguay: subió seis puestos, hasta el 37° lugar.

  • Colombia: 13°

  • Uruguay: 15°

  • Ecuador: 24°

  • Perú: 48°

  • Venezuela: 49°

  • Chile: 57°

  • Bolivia: 77°

Estos cambios reflejan la paridad creciente entre las selecciones sudamericanas y la competitividad que caracterizará las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos 2026.

Eslovaquia, la gran sorpresa del ranking

Uno de los datos más llamativos de esta actualización fue el avance de Eslovaquia, que escaló diez puestos y se metió entre las 50 mejores selecciones del mundo. El equipo europeo comenzó las Eliminatorias con dos victorias, incluida una histórica ante Alemania, y se consolidó como la revelación del ranking.

¿Qué significa esta actualización para Argentina?

La caída al tercer puesto implica un desafío extra para la Selección argentina, que deberá mantener su rendimiento en los próximos amistosos y en la Copa del Mundo 2026. Aunque la posición en el ranking no afecta directamente la clasificación, sí es un indicador del momento competitivo de cada equipo y genera expectativa sobre cómo Scaloni y su plantel enfrentarán los próximos compromisos internacionales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina FIFA Eliminatorias
Notas relacionadas
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras terminar su participación en las Eliminatorias
La pésima noticia que recibió la Selección Argentina tras su derrota ante Ecuador
Papu Gómez rompió el silencio y habló sobre Lionel Scaloni: "Era insoportable"

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar