El insólito momento que vivió el Mónaco: los futbolistas quedaron en ropa interior durante el vuelo

El plantel de AS Mónaco sufrió un imprevisto durante su vuelo hacia Bélgica para enfrentar a Brujas por la fase de grupos de la Champions League. Los detalles.

El insólito momento que vivió el Mónaco: los futbolistas quedaron en ropa interior durante el vuelo

El viaje del AS Mónaco, equipo de la Ligue 1, hacia Brujas comenzó con normalidad, pero pronto se tornó inusual. Apenas abordaron la aeronave, se detectó un problema técnico en el aire acondicionado que hizo subir rápidamente la temperatura dentro de la cabina. Ante el calor sofocante, los futbolistas, incluido el ex azulgrana Ansu Fati, se vieron obligados a quitarse progresivamente la vestimenta oficial, quedando varios en ropa interior.

Las imágenes del episodio, difundidas en redes sociales, muestran a jugadores improvisando abanicos con revistas y algunos saliendo a la pista del aeropuerto mientras esperaban instrucciones. La incomodidad y el riesgo sanitario motivaron al club a cancelar el vuelo y regresar a la terminal.

Cómo reaccionó el cuerpo técnico ante el imprevisto

Adi Hütter, entrenador del Mónaco, explicó que la decisión se tomó priorizando la seguridad: “Por razones técnicas, fue imposible viajar, ya que no se garantizaba la seguridad de todos. Nunca había vivido algo así, pero hay circunstancias que no se pueden controlar”.

A pesar del contratiempo, el equipo ajustó su cronograma y se preparó para partir al día siguiente hacia Bélgica, manteniendo la rutina de entrenamientos y cuidado físico. Hütter aseguró que la alteración no afectará la preparación para el partido: “Somos profesionales y nos preparamos con normalidad para el encuentro”.

Qué impacto tuvo el incidente en la logística del partido

El imprevisto obligó a trasladar la conferencia de prensa previa al partido al centro de entrenamiento del Mónaco, en la noche del miércoles. Allí, el técnico detalló que, aunque el viaje se vio afectado, la planificación deportiva y el entrenamiento del plantel se mantuvieron dentro de los parámetros habituales.

Durante la conferencia, Hütter también confirmó la presencia de Ansu Fati y Stanis Idumbo en la convocatoria por primera vez. Sobre el ex jugador del Barcelona, aclaró: “No está para ser titular por la falta de rodaje durante varios meses, pero ha hecho un excelente trabajo de rehabilitación y mejora cada día”.

Qué enseñanza dejó este insólito momento

El episodio refleja cómo, incluso en equipos de elite europeos, imprevistos logísticos pueden afectar la rutina de los jugadores. La rápida adaptación del Mónaco, priorizando la seguridad y ajustando horarios, demuestra la capacidad de manejo de crisis de clubes profesionales.

Además, el incidente se volvió viral, generando atención mediática a nivel internacional y mostrando una faceta inusual de la vida de futbolistas de alto nivel: la vulnerabilidad frente a circunstancias fuera de su control, como problemas técnicos en un avión.

El AS Mónaco viajará finalmente hoy a Brujas para disputar su debut en la fase de grupos de la Champions League, con el plantel ajustado y la logística reprogramada. A pesar del percance, el equipo mantiene la concentración en el encuentro y la expectativa por la participación de figuras como Ansu Fati y el resto del plantel.

