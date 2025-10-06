Preocupación total en Boca: cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo

Claudio Úbeda, uno de sus asistentes, también se refirió al tema en la conferencia de prensa posterior al partido. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo viendo por televisión. Toda la semana estuvimos en contacto, él está al tanto de todas las decisiones”, explicó. Y agregó: “Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Cuál es el cuadro médico que atraviesa Russo

Desde principios de septiembre, Miguel Ángel Russo fue hospitalizado en más de una ocasión por períodos breves. Según trascendió, se trató de controles médicos relacionados con su enfermedad de base. En los últimos días, debió iniciar un tratamiento domiciliario debido a un cuadro de debilidad que le impide desarrollar con normalidad su actividad profesional.

Russo lucha desde 2017 contra un cáncer de vejiga y próstata, diagnóstico que recibió mientras dirigía a Millonarios de Bogotá. En aquel entonces, superó una larga recuperación y logró volver a dirigir, incluso alcanzando títulos importantes en Argentina y Colombia. Su historia de resiliencia y compromiso siempre fue motivo de admiración dentro y fuera del fútbol.

En este nuevo episodio, el cuerpo médico y la dirigencia de Boca mantienen la reserva sobre los detalles de su estado, pero aseguran que el entrenador se encuentra bajo cuidado permanente y con acompañamiento profesional.

Qué pasará con su rol en Boca

Por el momento, Miguel Ángel Russo seguirá alejado del banco de suplentes mientras continúe con su tratamiento y recuperación. Boca no tiene previsto hacer cambios estructurales en su cuerpo técnico: la dupla Úbeda–Rodríguez continuará al frente del equipo, en comunicación constante con el entrenador principal.

El club mantiene una postura de respeto y prudencia, evitando especulaciones. La prioridad, según expresan puertas adentro, es la salud de Russo. El propio plantel, que le dedicó la última goleada, se comprometió a sostener el nivel mostrado en los últimos partidos como una manera de acompañarlo.