Preocupación total en Boca: cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca no dirigió los últimos partidos y fue reemplazado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. ¿Qué se sabe sobre su salud?

La preocupación se instaló en el mundo Boca por el estado de salud de Miguel Ángel Russo. El entrenador de 69 años, que está transitando un cuadro de debilidad, continúa internado en su casa de la Ciudad de Buenos Aires, bajo seguimiento médico. La situación le impidió estar presente en el banco de suplentes en los últimos partidos del equipo, aunque se mantiene en contacto permanente con su cuerpo técnico y los futbolistas.

Russo se encuentra con licencia médica y volvió a ser reemplazado por sus asistentes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, durante la contundente victoria 5-0 frente a Newell’s por el Torneo Clausura. Según trascendió, el técnico sigue de cerca el día a día del plantel desde su hogar, donde recibe atención especializada.

Qué dijeron en Boca sobre la salud de Russo

Tras el triunfo en La Bombonera, Leandro Paredes, capitán del equipo, aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje público de apoyo al entrenador. “Le dedicamos la victoria a Miguel, es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo, así que le mandamos mucha fuerza”, expresó el mediocampista, visiblemente emocionado por la situación.

La voz de Paredes reflejó el sentimiento del plantel, que desde hace semanas muestra su cercanía con el entrenador. Russo, pese a no poder estar físicamente, sigue influyendo en el trabajo cotidiano y en la preparación de los encuentros a través de intercambios permanentes con su staff.

Claudio Úbeda, uno de sus asistentes, también se refirió al tema en la conferencia de prensa posterior al partido. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo viendo por televisión. Toda la semana estuvimos en contacto, él está al tanto de todas las decisiones”, explicó. Y agregó: “Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Cuál es el cuadro médico que atraviesa Russo

Desde principios de septiembre, Miguel Ángel Russo fue hospitalizado en más de una ocasión por períodos breves. Según trascendió, se trató de controles médicos relacionados con su enfermedad de base. En los últimos días, debió iniciar un tratamiento domiciliario debido a un cuadro de debilidad que le impide desarrollar con normalidad su actividad profesional.

Russo lucha desde 2017 contra un cáncer de vejiga y próstata, diagnóstico que recibió mientras dirigía a Millonarios de Bogotá. En aquel entonces, superó una larga recuperación y logró volver a dirigir, incluso alcanzando títulos importantes en Argentina y Colombia. Su historia de resiliencia y compromiso siempre fue motivo de admiración dentro y fuera del fútbol.

En este nuevo episodio, el cuerpo médico y la dirigencia de Boca mantienen la reserva sobre los detalles de su estado, pero aseguran que el entrenador se encuentra bajo cuidado permanente y con acompañamiento profesional.

Qué pasará con su rol en Boca

Por el momento, Miguel Ángel Russo seguirá alejado del banco de suplentes mientras continúe con su tratamiento y recuperación. Boca no tiene previsto hacer cambios estructurales en su cuerpo técnico: la dupla Úbeda–Rodríguez continuará al frente del equipo, en comunicación constante con el entrenador principal.

El club mantiene una postura de respeto y prudencia, evitando especulaciones. La prioridad, según expresan puertas adentro, es la salud de Russo. El propio plantel, que le dedicó la última goleada, se comprometió a sostener el nivel mostrado en los últimos partidos como una manera de acompañarlo.

