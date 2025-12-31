El ranking que expuso a Franco Colapinto en la F1: qué lugar ocupó entre los pilotos novatos

El cierre del campeonato volvió a complicarse. El accidente en Interlagos y los problemas estructurales del Alpine, especialmente en frenada y en la entrada a curva, afectaron nuevamente sus posibilidades. El propio Colapinto señaló públicamente esas limitaciones técnicas, algo que el medio británico tomó en cuenta al momento de evaluar su temporada. A pesar de ello, The Race destacó que el argentino mostró destellos de velocidad, personalidad y una fuerte confianza interna, cualidades consideradas clave para sostenerse en la Fórmula 1.

De cara a 2026, el análisis pone el foco en lo que viene. Por primera vez, Colapinto tendrá la posibilidad de disputar una temporada completa desde el inicio, con pretemporada incluida. Para The Race, ese escenario será determinante para despejar cualquier duda sobre su verdadero techo deportivo. El desafío será mostrar resultados rápidos frente a Gasly y evitar quedar encasillado únicamente como una opción sostenida por el respaldo económico.

El quinto puesto en el ranking refleja una valoración intermedia: Colapinto no fue uno de los rookies más destacados del año, pero sí uno de los que mayor margen de crecimiento exhibió. En un contexto adverso y sin preparación previa, el argentino logró dejar una imagen positiva y se ganó una oportunidad concreta para dar el salto definitivo en la Fórmula 1.

En una categoría donde el contexto suele ser tan determinante como el talento, The Race dejó en claro que el verdadero examen para Colapinto recién comenzará cuando tenga las mismas herramientas que el resto.