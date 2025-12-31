En vivo Radio La Red
Franco Colapinto
Fórmula 1
El ranking que expuso a Franco Colapinto en la F1: qué lugar ocupó entre los pilotos novatos

El sitio especializado The Race publicó su ranking de pilotos novatos de la Fórmula 1 y, tras analizar el contexto, el rendimiento y las dificultades que enfrentó en su primer año completo en la categoría, ubicó a Franco Colapinto en un puesto que llamó la atención

Franco Colapinto cerró su primera temporada en la Fórmula 1 con una evaluación que combina contexto, proyección y señales de crecimiento. El piloto argentino fue ubicado en el quinto puesto del ranking de rookies que elaboró el sitio británico especializado The Race, un análisis que no se limitó a los resultados finales, sino que puso el foco en las condiciones reales en las que compitió cada uno de los debutantes.

Para el medio inglés, el caso de Colapinto fue uno de los más particulares del año. Si bien fue considerado novato, ya había disputado parte de la temporada 2024, pero su llegada se dio en un escenario claramente desfavorable: sin pretemporada, con un ingreso tardío en reemplazo de Jack Doohan y al volante de un Alpine poco competitivo. En ese marco, The Race destacó que su rendimiento fue claramente de menor a mayor.

El inicio estuvo lejos de ser ideal. Un accidente en la Q1 de Ímola marcó su debut oficial y las primeras siete carreras fueron irregulares, con resultados discretos y dificultades para adaptarse rápidamente al auto y a la exigencia de la categoría. Aun así, el análisis subrayó que ya en esa etapa comenzaron a aparecer señales de su potencial, como la pelea por los puntos en Canadá, donde finalizó 12°.

El punto de inflexión llegó a partir del Gran Premio de Hungría. Desde allí, The Race remarcó una mejora sostenida en su rendimiento, con tramos de carrera en los que logró igualar el ritmo de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Esa evolución fue interpretada como una muestra clara de adaptación y aprendizaje en un contexto que no ofrecía margen para el error.

El cierre del campeonato volvió a complicarse. El accidente en Interlagos y los problemas estructurales del Alpine, especialmente en frenada y en la entrada a curva, afectaron nuevamente sus posibilidades. El propio Colapinto señaló públicamente esas limitaciones técnicas, algo que el medio británico tomó en cuenta al momento de evaluar su temporada. A pesar de ello, The Race destacó que el argentino mostró destellos de velocidad, personalidad y una fuerte confianza interna, cualidades consideradas clave para sostenerse en la Fórmula 1.

De cara a 2026, el análisis pone el foco en lo que viene. Por primera vez, Colapinto tendrá la posibilidad de disputar una temporada completa desde el inicio, con pretemporada incluida. Para The Race, ese escenario será determinante para despejar cualquier duda sobre su verdadero techo deportivo. El desafío será mostrar resultados rápidos frente a Gasly y evitar quedar encasillado únicamente como una opción sostenida por el respaldo económico.

El quinto puesto en el ranking refleja una valoración intermedia: Colapinto no fue uno de los rookies más destacados del año, pero sí uno de los que mayor margen de crecimiento exhibió. En un contexto adverso y sin preparación previa, el argentino logró dejar una imagen positiva y se ganó una oportunidad concreta para dar el salto definitivo en la Fórmula 1.

En una categoría donde el contexto suele ser tan determinante como el talento, The Race dejó en claro que el verdadero examen para Colapinto recién comenzará cuando tenga las mismas herramientas que el resto.

