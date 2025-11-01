River elige nuevo presidente: todo sobre las elecciones con boleta única electrónica en el Monumental

la-votacion-sera-el-sabado-de-10-a-20-foto-xriverplate-QVYREYQL3FCQ3JY6QWHLIEWOJ4 La votación será el sábado de 10 a 20 (Foto: X@RiverPlate).

Qué se elige en las elecciones de River

El nuevo presidente y su comisión directiva asumirán por un período que se extenderá hasta fines de 2029. En total, se renovarán los siguientes cargos:

Comisión Directiva: 1 presidente, 3 vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes.

1 presidente, 3 vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes. Comisión Revisora de Cuentas: 10 fiscalizadores titulares y 6 suplentes.

10 fiscalizadores titulares y 6 suplentes. Representantes de socios: 150 titulares y 60 suplentes.

La lista ganadora se quedará con la mayoría de los órganos, pero la minoría tendrá representación proporcional según la cantidad de votos obtenidos.

INIB2PE5R5DIDAFXYNOPSVSN7Q Votó el Beto Alonso, uno de los máximos ídolos de la institución ya pasó por las urnas.

Las cinco listas que competirán por la presidencia de River

River Primero: Luis Belli (presidente), Hernán Riso (vice 1°), Noelia Florentín (vice 2ª), Sebastián Gasibe (vice 3°) y Antonio Caselli como primer vocal.

Luis Belli (presidente), Hernán Riso (vice 1°), Noelia Florentín (vice 2ª), Sebastián Gasibe (vice 3°) y Antonio Caselli como primer vocal. Filosofía River: Stéfano Di Carlo (presidente y actual secretario general), Andrés Ballotta (vice 1°), Ignacio Villarroel (vice 2°), Mariano Taratuty (vice 3°) y Clara D’Onofrio como primera vocal.

Stéfano Di Carlo (presidente y actual secretario general), Andrés Ballotta (vice 1°), Ignacio Villarroel (vice 2°), Mariano Taratuty (vice 3°) y Clara D’Onofrio como primera vocal. Ficha Limpia en River: Pablo Lunati (presidente), Santiago Roca (vice 1°), Claudio Baumgarten (vice 2°), Bianca Lauría (vice 3ª) y Pablo Lunati como primer vocal.

Pablo Lunati (presidente), Santiago Roca (vice 1°), Claudio Baumgarten (vice 2°), Bianca Lauría (vice 3ª) y Pablo Lunati como primer vocal. River Somos Todos: Carlos Trillo (presidente), Pedro Tibaudin (vice 1°), Alejandra Sabatino (vice 2ª), Daniel Zononi (vice 3°) y Carlos Trillo como primer vocal.

Carlos Trillo (presidente), Pedro Tibaudin (vice 1°), Alejandra Sabatino (vice 2ª), Daniel Zononi (vice 3°) y Carlos Trillo como primer vocal. River Campeón Deportivo y Social: Daniel Kiper (presidente), Claudio Piñeiro (vice 1°), Lucila Lancioni (vice 2ª), Érika Bedners (vice 3ª) y Daniel Kiper como primer vocal.

stefano-di-carlo-candidato-a-presidente-de-river-y-actual-secretario-general-foto-igstefanodcdc-UCN6VB7C6ZBEVNWCVXYYGG3LRY Stéfano Di Carlo, candidato a presidente de River y actual secretario general (Foto: IG/stefanodcdc)

Cómo es la votación con boleta única electrónica

Por primera vez en la historia del club, los comicios se realizan mediante boleta única electrónica, un sistema que promete mayor rapidez, transparencia y agilidad en el conteo. Cada socio recibirá una boleta en blanco, la insertará en una impresora, elegirá su lista en una pantalla táctil y el sistema imprimirá su voto, que luego deberá depositar en la urna.

Este mecanismo forma parte del proceso de modernización digital que River impulsa desde la pandemia, con proyectos como el RiverID y el acceso al estadio mediante reconocimiento facial o código QR.

unos-87000-socios-estan-habilitados-para-votar-xriverplate-KLHPF5KV3RA7VPDBL567IUU4GU Unos 87.000 socios están habilitados para votar (X@RiverPlate).

Qué cambió tras la reforma del estatuto

Durante la gestión de Jorge Brito, River reformó su estatuto para limitar los mandatos y prohibir la reelección presidencial. El objetivo fue fortalecer la transparencia institucional y fomentar la alternancia en la conducción.

De esta manera, Brito no podrá postularse nuevamente, y su lugar podría ser ocupado por Stéfano Di Carlo, actual secretario general y candidato del oficialismo, o por alguno de los postulantes opositores.