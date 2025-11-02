Un detalle del regalo de Mauro Icardi a la China Suárez encendió la polémica y desató la furia de las redes

el ejercito de lam

Cuánto vale el exclusivo bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

Sin lugar a dudas, el protagonista de los últimos días fue el lujoso y llamativo bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le obsequió a la China Suárez. Lo que comenzó como una publicación de agradecimiento por parte de la actriz, terminó desatando una nueva controversia mediática.

La imagen que compartió Suárez, en la que exhibía con entusiasmo el exclusivo regalo, se viralizó en cuestión de horas y provocó una reacción inmediata de Wanda Nara. La empresaria interpretó el gesto como una indirecta hacia su hija menor, quien aparentemente no habría recibido ningún presente de su padre en el día de su cumpleaños. Fiel a su estilo, Wanda respondió con una serie de mensajes cargados de enojo, dejando en claro que la tensión con la actriz sigue vigente.

Más allá del valor emocional que puede tener el accesorio en este contexto, el bolso en cuestión representa una pieza de alto costo. Se trata de un diseño de Louis Vuitton, firma reconocida por su exclusividad y por ser una de las favoritas entre figuras del espectáculo, influencers y referentes del mundo fashion.

El modelo que Eugenia eligió para mostrar en redes fusiona el icónico monograma de la marca con una paleta de colores rosados y detalles metálicos en dorado. Aunque no se conocen demasiados datos específicos sobre esta edición, los precios estimados en el sitio oficial de la marca y en tiendas especializadas indican que modelos similares —como el Speedy 30 Monogram Pink o el Neverfull MM en versión limitada— oscilan entre los 1.800 y 3.000 dólares, según el país.

Traducido al mercado argentino, el valor del bolso podría superar los 5 millones de pesos, posicionándolo como un verdadero símbolo de lujo y exclusividad.

Bolso Luis Vuitton 2