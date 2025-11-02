Un detalle del regalo de Mauro Icardi a la China Suárez encendió la polémica y desató la furia de las redes
El bolso que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez volvió a generar polémica y estallaron las redes.
2 nov 2025, 21:52
El lujoso bolso de Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez volvió a dar que hablar. Esta vez, no por su valor ni por el gesto romántico, sino por detalles sobre su confección que despertaron una ola de críticas hacia la actriz en redes sociales.
“Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije ‘Bueno, ya fue’. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”, había presumido la ex Casi Ángeles en sus redes sociales, acompañando sus palabras con imágenes del exclusivo accesorio.
En las últimas horas, desde El Ejército de LAM compartieron información sobre el origen del bolso y destacaron un dato que generó controversia: está confeccionado con piel de becerro. “¿El bolso al final no era edición limitada? ¿El bolso se realiza con Piel de Becerro?”, escribieron en X, dejando abierta la discusión.
La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Muchos recordaron que Suárez se define como vegetariana y defensora de los derechos de los animales. “Menos mal que era vegetariana, ¿no?”, “Y después la Tati haciéndose la protectora de animales”, “El color era limitado, lean bien la información”, “¿Por qué no le caen a Wanda que tiene como 100 carteras?”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la plataforma.
Cuánto vale el exclusivo bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez
Sin lugar a dudas, el protagonista de los últimos días fue el lujoso y llamativo bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le obsequió a la China Suárez. Lo que comenzó como una publicación de agradecimiento por parte de la actriz, terminó desatando una nueva controversia mediática.
La imagen que compartió Suárez, en la que exhibía con entusiasmo el exclusivo regalo, se viralizó en cuestión de horas y provocó una reacción inmediata de Wanda Nara. La empresaria interpretó el gesto como una indirecta hacia su hija menor, quien aparentemente no habría recibido ningún presente de su padre en el día de su cumpleaños. Fiel a su estilo, Wanda respondió con una serie de mensajes cargados de enojo, dejando en claro que la tensión con la actriz sigue vigente.
Más allá del valor emocional que puede tener el accesorio en este contexto, el bolso en cuestión representa una pieza de alto costo. Se trata de un diseño de Louis Vuitton, firma reconocida por su exclusividad y por ser una de las favoritas entre figuras del espectáculo, influencers y referentes del mundo fashion.
El modelo que Eugenia eligió para mostrar en redes fusiona el icónico monograma de la marca con una paleta de colores rosados y detalles metálicos en dorado. Aunque no se conocen demasiados datos específicos sobre esta edición, los precios estimados en el sitio oficial de la marca y en tiendas especializadas indican que modelos similares —como el Speedy 30 Monogram Pink o el Neverfull MM en versión limitada— oscilan entre los 1.800 y 3.000 dólares, según el país.
Traducido al mercado argentino, el valor del bolso podría superar los 5 millones de pesos, posicionándolo como un verdadero símbolo de lujo y exclusividad.