En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Elecciones
Núñez

Stefano Di Carlo se impuso en unas elecciones históricas y es el nuevo presidente de River

A los 36 años, sucederá a Jorge Brito luego de que votaran más de 25 mil socios, marcando un nuevo récord de participación electoral en el club.

Stefano Di Carlo fue elegido nuevo presidente de River. 

Stefano Di Carlo fue elegido nuevo presidente de River. 

Con más de 25 mil personas que fueron a votar, marcando un récord la participación, los socios de River eligieron a Stefano Di Carlo como nuevo presidente del club. A los 36 años, sucederá a Jorge Brito y se convirtió en el mandatario más joven del Millonario desde Antonio Vespucio Liberti en 1933.

Leé también En la cuerda floja: los jugadores de River que se pueden perder el Superclásico
en la cuerda floja: los jugadores de river que se pueden perder el superclasico

Tras una jornada multitudinaria en el Estadio Más Monumental, los socios de River votaron este sábado y consagraron como ganador a Stefano Di Carlo, quien hasta hoy se desempeñaba como secretario general de la institución.

El dirigente, que asumirá formalmente el lunes por la tarde, encabezará un mandato hasta fines de 2029. Con 36 años, será el presidente más joven del club en casi un siglo. “Soy un joven nacido y criado en River. Esta responsabilidad es un honor y una continuidad de un proyecto que comenzó hace 12 años”, expresó tras emitir su voto.

Di Carlo estará acompañado por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes, en lo que representa una continuidad del oficialismo iniciado por Rodolfo D’Onofrio en 2013 y seguido por Jorge Brito desde 2021.

U7JEBEUORRHYPLACGQTJNPNJZQ
Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River y asumirá sus funciones el lunes.

Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River y asumirá sus funciones el lunes.

El nuevo presidente asume en medio de un momento deportivo complejo, con Marcelo Gallardo al frente del plantel en su segunda etapa y bajo fuerte presión por los resultados.

Este domingo, River enfrentará a Gimnasia de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura, un partido clave para clasificar a la Copa Libertadores 2026. El equipo necesita salir campeón del torneo o quedarse con uno de los dos cupos restantes por la Tabla Anual, donde actualmente ocupa el tercer puesto con 52 puntos.

Di Carlo y su primer mensaje: “Debemos corregir y mejorar”

Tras conocerse el resultado electoral, Di Carlo habló sobre el presente futbolístico del club: “Vemos lo mismo que ve la gente. Cuando hay un problema, lo abordamos y lo corregimos. Tenemos que hacer una sintonía fina para mejorar”.

El flamante mandatario también remarcó que su gestión continuará con el proceso institucional iniciado hace más de una década: “River debe seguir creciendo institucionalmente. Lo deportivo y lo estructural van de la mano”.

PGXA45ICNBEAVI7KXKHGQU43AQ
Jorge Brito asistió en compañía de sus hijas y celebró en uno de sus últimos días como mandatario del club.

Jorge Brito asistió en compañía de sus hijas y celebró en uno de sus últimos días como mandatario del club.

Plan de obras y transformación institucional

Entre sus objetivos, Di Carlo confirmó la continuación del plan de obras que incluye nuevas mejoras en el Monumental, el Centro de Alto Rendimiento en el predio Cantilo y la modernización de las instalaciones para los más de 350 mil socios. El dirigente adelantó que buscará mantener el equilibrio entre infraestructura, competitividad deportiva y participación social.

Stefano Di Carlo pertenece a una familia ligada al club: es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, expresidente de la institución, y bisnieto de un ex secretario general. “Mi abuelo me dejó el amor por River. Fui al colegio en el club, jugué deportes y crecí en el Monumental. River es mi casa”, recordó durante la campaña.

Su trayectoria incluye los cargos de vocal titular, vicepresidente segundo y la presidencia del Departamento de Comunicación y Medios. También participó en la conducción del Instituto River y en áreas educativas y sociales del club.

GDSQHPUYIBB4PHBHMPCSKIC3XY

"Di Carlo presidente", una de las banderas colgadas en las adyacencias al Monumental.

Sin reelección y con mirada a futuro

Tras la reforma del estatuto en 2023, el nuevo presidente no podrá ser reelecto al finalizar su mandato. Di Carlo conducirá River hasta diciembre de 2029, con el objetivo de consolidar el legado institucional de los últimos doce años y devolver protagonismo deportivo al club.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Elecciones jorge brito
Notas relacionadas
La pésima noticia que recibió Marcelo Gallardo en la previa del Superclásico entre River y Boca
River elige nuevo presidente: todo sobre las elecciones con boleta única electrónica en el Monumental
Se confirmó la fecha del Superclásico: cuándo juegan Boca y River en la Bombonera

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar