La llamativa frase de Lewis Hamilton que justifica la maniobra de Colapinto y reabre el debate en Alpine

La frase, simple pero contundente, resume la esencia del automovilismo: competir. Y, en cierto modo, coincide con el argumento que utilizó Colapinto tras recibir las críticas por desobedecer la orden de su equipo.

Por qué Colapinto desobedeció la orden de Alpine

Después de la carrera, el piloto argentino explicó los motivos que lo llevaron a superar a su compañero, pese a las instrucciones desde el muro de boxes.

“Creo que era lo correcto. Me tocó dar la posición varias veces y venía mucho más rápido. Él tenía gomas más viejas y era un segundo más lento. Era lo mejor para la situación que estábamos pasando”, explicó Colapinto, haciendo referencia a la amenaza que recibían de Gabriel Bortoleto, quien se acercaba en ritmo de carrera.

El gesto fue interpretado por algunos como una muestra de carácter y determinación; por otros, como un acto de desobediencia que podría tener consecuencias internas.

El propio director del equipo, Steve Nielsen, declaró luego:“Dimos instrucciones para mantener posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y las vueltas restantes. Cualquier orden del muro es definitiva, y hoy eso no se cumplió. Es algo que revisaremos internamente”.

“Es una carrera”: el espíritu de la competencia que defiende Colapinto

Las palabras de Hamilton recordaron también una histórica frase del argentino Juan María Traverso, ícono del automovilismo nacional, que resume el mismo espíritu: “¿Dónde viste que en una carrera uno te quiera pasar y vos lo dejás? No existe.”

Tanto Traverso como Hamilton coincidieron en que competir implica pelear cada posición, incluso si el rival está bajo el mismo techo. Esa misma visión parece compartir Colapinto, quien priorizó el rendimiento en pista y la justicia deportiva por sobre la obediencia táctica.

Mientras Alpine analiza puertas adentro lo ocurrido en Austin, el debate sobre la libertad de los pilotos y las órdenes de equipo vuelve a tomar fuerza. Y aunque la historia aún no está cerrada, la frase de Hamilton resonó como una defensa implícita al joven argentino que, una vez más, demostró su carácter en la Fórmula 1.