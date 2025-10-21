En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

El informe oficial de Alpine sobre el GP de Estados Unidos: qué dice sobre el polémico sobrepaso de Colapinto a Gasly

La escudería francesa publicó su habitual informe posterior al Gran Premio y se refirió a la maniobra que protagonizó el piloto argentino contra Pierre Gasly, luego de recibir la orden de mantener su posición.

El Gran Premio de Estados Unidos sigue generando repercusiones dentro del equipo Alpine. La escudería francesa publicó su tradicional informe semanal —el “Recap” oficial— en el que repasó la actuación de sus pilotos durante el fin de semana en el circuito de Austin. En el texto, el equipo hizo referencia al episodio que tuvo como protagonista al argentino Franco Colapinto, quien desobedeció una orden del muro de boxes y superó a su compañero Pierre Gasly en las vueltas finales.

La inesperada reacción del hijo de Flavio Briatore tras el polémico sobrepaso de Colapinto a Gasly
image

La carrera no dejó buenos resultados para Alpine: Colapinto terminó en el puesto 17° y Gasly en el 19°, en un fin de semana donde los problemas de ritmo y gestión de neumáticos volvieron a hacerse notar. Sin embargo, lo que más dio que hablar fue el adelantamiento del piloto argentino, que rompió con las indicaciones internas y abrió un debate sobre las jerarquías y libertades dentro del equipo.

Qué dijo Alpine en su comunicado oficial

En el informe publicado en su sitio web, la escudería repasó lo ocurrido desde la largada hasta el cierre de la competencia. “Al inicio del Gran Premio, la curva 1 transcurrió sin incidentes y los pilotos lograron sortear las dos primeras curvas sin problemas. Tras perder un par de posiciones al principio, Franco recuperó el ritmo rápidamente y recuperó las posiciones perdidas”, explicó el comunicado.

Ambos pilotos comenzaron con neumáticos medios, y aunque la estrategia inicial apuntaba a pasar a los duros, Alpine reconoció que el cambio hacia los blandos al final del Gran Premio terminó siendo la opción más efectiva.

“Pierre entró en boxes en la vuelta 27 para cambiar a neumáticos blandos usados y se incorporó al tráfico, mientras que Franco se mantuvo fuera cinco vueltas más antes de parar. Esto le dio ventaja de neumáticos sobre su compañero de equipo en los tramos finales”, detalla el informe.

Fue en ese contexto donde se produjo la maniobra más comentada del fin de semana. “Con ambos coches gestionando el consumo de combustible y la posibilidad de que les saquen una vuelta, el muro de boxes decidió gestionar sus posiciones. En la penúltima vuelta, Franco adelantó a Pierre en la curva 1 para terminar 17.º, mientras que Pierre cayó al 19.º”, indicó el comunicado.

Sin más aclaraciones, Alpine cerró el texto con una mención a las palabras del team principal Steve Nielsen, quien había expresado su descontento por lo ocurrido en Austin.

“Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches. Nos decepcionó que esto no sucediera, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente”, recordó el jefe del equipo.

Qué se espera para Franco Colapinto y Alpine tras el GP de Austin

Por el momento, desde el entorno de Alpine no se anunciaron sanciones ni medidas concretas, aunque se espera que haya conversaciones puertas adentro antes del próximo compromiso del calendario. La idea sería evitar que la tensión interna afecte el rendimiento del equipo en las últimas fechas de la temporada.

El foco ahora se traslada al Gran Premio de México, que se disputará el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Franco Colapinto ya figura entre los confirmados para participar de las prácticas y la competencia principal, donde buscará cerrar un fin de semana sólido y sin sobresaltos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: la agenda del GP de México

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 15:30

  • Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14:30

  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00

Se habló de
Alpine Franco Colapinto Pierre Gasly
