El inesperado guiño de Franco Colapinto a Racing Bulls que los fanáticos no pasaron por alto

El video en cuestión tenía una descripción llamativa: “Concentración total en Suzuka”, circuito donde podrían darse cambios en la grilla de Red Bull y Racing Bulls, con la posible promoción de Yuki Tsunoda como compañero de Max Verstappen. Aunque todavía no se definió qué pasará con Liam Lawson, Colapinto marcó presencia con un "me gusta" que no pasó desapercibido entre los fanáticos.