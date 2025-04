El INESPERADO pedido de la Conmebol para el Mundial 2030 que sacude al fútbol

La iniciativa nació en Uruguay, de la mano de Ignacio Alonso, presidente de la AUF, y fue luego adoptada formalmente por la Conmebol. Cabe recordar que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen garantizados partidos de esa Copa del Mundo, como parte de la conmemoración por los 100 años del primer Mundial.

La idea todavía no recibió respuesta oficial de la FIFA, pero sí encontró oposición en Europa. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, fue tajante: “Para mí esa propuesta fue sorprendente. Y creo que es una mala idea. No es una buena idea ni para el Mundial ni para nuestra clasificación. No apoyo esa idea”.

Actualmente, el Mundial 2026 se jugará con 48 selecciones, lo que ya significó un salto importante respecto a las 32 que participaron desde Francia 1998. Elevar esa cifra a 64 en tan poco tiempo parece difícil, pero desde Sudamérica insisten con abrir el debate.

“No es lo mismo el Mundial de 2030 que el del 2026 y el del 2034. Hay muchos países que no lo tienen como un objetivo posible y lo van a tomar diferente”, había argumentado Alonso. Para la Conmebol, que solo cuenta con 10 federaciones afiliadas pero posee tres campeones del mundo (Brasil, Argentina y Uruguay), la propuesta también busca ampliar el acceso global al evento más importante del fútbol.

Por ahora, la pelota está del lado de la FIFA, que deberá evaluar si la magnitud del centenario justifica un nuevo cambio estructural en la competencia.