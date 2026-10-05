El insólito pedido que le hizo el arquero de Benín a la Selección Argentina para la despedida de Messi

“No, no. Soy arquero y estoy ahí para parar. Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple: es fútbol”, aseveró de manera tajante. En esa misma línea, profundizó sobre el profesionalismo en la cancha: “Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.

Cuál fue el insólito pedido del arquero de Benín a la Selección Argentina por las camisetas

Anticipando la disputa que se generará entre sus compañeros al término de los noventa minutos por quedarse con el recuerdo del capitán rosarino, Dandjinou le trasladó una sugerencia directa a los organizadores locales: “Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”.

Asimismo, el número uno beninés destacó el honor de estar presente en Núñez y desmintió categóricamente las versiones periodísticas que daban cuenta de supuestos problemas logísticos en Buenos Aires. A diferencia de la delegación de Burkina Faso, el plantel de Benín hace base en la capital argentina desde la semana pasada tras vencer 2-1 a Mauritania el 29 de septiembre en Costa de Marfil, tiempo durante el cual aprovecharon para asistir al duelo entre Independiente e Instituto en Avellaneda. “No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires. La verdad es que hemos tenido buenas condiciones”, concluyó.