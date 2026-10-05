En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Messi
INESPERADO

El insólito pedido que le hizo el arquero de Benín a la Selección Argentina para la despedida de Messi

El arquero de Benín palpita la despedida de Lionel Messi. Descartó regalarle un gol e hizo un insólito pedido para todo su plantel.

El arquero de Benín palpita la despedida de Lionel Messi.

El arquero de Benín palpita la despedida de Lionel Messi.

Para la Selección Argentina, el choque amistoso programado para este martes a las 20:00 en el Estadio Monumental representa mucho más que un compromiso de fecha FIFA. Lionel Messi le pondrá punto final a su recorrido con la camiseta albiceleste ante su público, con la ilusión colectiva de coronar la noche con festejos en la red. Sin embargo, del otro lado de la cancha estará Marcel Dandjinou, arquero de Benín de 28 años y futbolista del Kruger United de Sudáfrica, quien dejó en claro que saldrá a competir al máximo nivel.

Leé también Partido despedida de Messi: qué calles estarán cortadas y por dónde se podrá circular
Despedida de Messi: qué calles estarán cortadas.

El golero africano se refirió a la trascendencia de ser protagonista en una jornada histórica para el fútbol mundial: “No es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero, ojo, estamos aquí por Argentina y por Messi, pero no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. Estamos aquí para defender a Benín”, sostuvo en diálogo con Marca.

Pese a que el seleccionado argentino llega tras golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y 7-0 a Burkina Faso en Buenos Aires, acumulando 11 tantos a favor y la valla invicta, el guardameta no se achica frente al desafío: “Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar, pero es fútbol. No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Será un gran día en nuestras vidas”, afirmó.

Qué dijo Marcel Dandjinou sobre la posibilidad de atajarle un penal a Lionel Messi

A pesar de haber expresado su profunda admiración por el capitán argentino, a quien definió como "una verdadera leyenda" y uno de los reyes del deporte, el futbolista de Benín fue contundente cuando lo consultaron sobre si accedería a facilitarle una conquista en los minutos finales.

“No, no. Soy arquero y estoy ahí para parar. Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple: es fútbol”, aseveró de manera tajante. En esa misma línea, profundizó sobre el profesionalismo en la cancha: “Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.

Cuál fue el insólito pedido del arquero de Benín a la Selección Argentina por las camisetas

Anticipando la disputa que se generará entre sus compañeros al término de los noventa minutos por quedarse con el recuerdo del capitán rosarino, Dandjinou le trasladó una sugerencia directa a los organizadores locales: “Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”.

Asimismo, el número uno beninés destacó el honor de estar presente en Núñez y desmintió categóricamente las versiones periodísticas que daban cuenta de supuestos problemas logísticos en Buenos Aires. A diferencia de la delegación de Burkina Faso, el plantel de Benín hace base en la capital argentina desde la semana pasada tras vencer 2-1 a Mauritania el 29 de septiembre en Costa de Marfil, tiempo durante el cual aprovecharon para asistir al duelo entre Independiente e Instituto en Avellaneda. “No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires. La verdad es que hemos tenido buenas condiciones”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Messi
Notas relacionadas
Fan Fest, shows en vivo y homenajes: cómo será el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina
Locura por la despedida de Messi: precios millonarios y cifras récord en la reventa para ver a la Selección Argentina
La inesperada revelación del capitán de Benín antes de jugar contra la Selección Argentina en la despedida de Messi

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar