Locura por la despedida de Messi: precios millonarios y cifras récord en la reventa para ver a la Selección Argentina

Cómo se realizan los pagos y qué validez tienen los tickets en el mercado informal

De acuerdo con lo informado en las diferentes publicaciones que circulan en redes y plataformas de intercambio, los vendedores aceptan modalidades de pago en efectivo, transferencias bancarias o divisas en dólares. Asimismo, la oferta abarca tanto entradas físicas convencionales como accesos digitales transferibles de la plataforma AFA Ticket.

Desde el entorno organizativo advierten que tanto la disponibilidad de ubicaciones como los montos requeridos sufren modificaciones constantes minuto a minuto dada la inminencia del partido. Pese a los costos, el Monumental lucirá repleto para rendirle homenaje al capitán en lo que promete ser una jornada inolvidable para el deporte argentino.