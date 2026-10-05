Locura por la despedida de Messi: precios millonarios y cifras récord en la reventa para ver a la Selección Argentina

La expectativa por presenciar la última función de Lionel Messi con la Selección Argentina en territorio nacional alcanzó niveles insólitos. Este martes, a partir de las 20, la Albiceleste se medirá ante Benín en el Estadio Monumental, en un compromiso que adquirió una trascendencia histórica por tratarse de la última presentación del rosarino ante el público argentino. Ante la altísima demanda de tickets y el aforo agotado en las vías oficiales, el mercado paralelo de reventa comenzó a registrar valores completamente exorbitantes.