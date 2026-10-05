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Locura por la despedida de Messi: precios millonarios y cifras récord en la reventa para ver a la Selección Argentina

La reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina llegó a precios millonarios. ¿Cuánto cuesta comprar una entrada para el amistoso ante Benín?

Lionel Messi 

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La expectativa por presenciar la última función de Lionel Messi con la Selección Argentina en territorio nacional alcanzó niveles insólitos. Este martes, a partir de las 20, la Albiceleste se medirá ante Benín en el Estadio Monumental, en un compromiso que adquirió una trascendencia histórica por tratarse de la última presentación del rosarino ante el público argentino. Ante la altísima demanda de tickets y el aforo agotado en las vías oficiales, el mercado paralelo de reventa comenzó a registrar valores completamente exorbitantes.

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El delantero de Benín, Steve Mounié

A pocas horas del silbatazo inicial, las publicaciones en plataformas informales muestran ubicaciones que superan ampliamente el millón de pesos. Al mismo tiempo, incluso los sectores populares y las cabeceras altas se ofrecen a valores que rozan el medio millón de pesos, impulsados por la urgencia de los fanáticos por no perderse la cita en Núñez.

Cuáles son los precios de las entradas en la reventa para la despedida de Lionel Messi

Las opciones disponibles varían según la ubicación dentro del Estadio Monumental y la cercanía al terreno de juego. Las populares generales parten desde los $500.000, mientras que en los sectores Sívori y Centenario Alta las cifras oscilan entre $485.000 y $550.000. Para acceder a las plateas San Martín y Belgrano Alta, los oferentes piden un piso de $750.000.

En el sector medio del estadio, las ubicaciones en la tribuna Centenario Media cotizan en $640.000, mientras que la Sívori Media se eleva hasta los $790.000. Por su parte, en las zonas más exclusivas de la cancha los números alcanzan niveles récord: la Belgrano Baja se ubica entre $1.040.000 y $1.200.000, mientras que el valor máximo registrado corresponde a la San Martín Baja (incluyendo los sectores 205 e Inferior 101), donde se solicita hasta $1.390.000 por ticket.

Cómo se realizan los pagos y qué validez tienen los tickets en el mercado informal

De acuerdo con lo informado en las diferentes publicaciones que circulan en redes y plataformas de intercambio, los vendedores aceptan modalidades de pago en efectivo, transferencias bancarias o divisas en dólares. Asimismo, la oferta abarca tanto entradas físicas convencionales como accesos digitales transferibles de la plataforma AFA Ticket.

Desde el entorno organizativo advierten que tanto la disponibilidad de ubicaciones como los montos requeridos sufren modificaciones constantes minuto a minuto dada la inminencia del partido. Pese a los costos, el Monumental lucirá repleto para rendirle homenaje al capitán en lo que promete ser una jornada inolvidable para el deporte argentino.

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