El mensaje de Ascacíbar a los hinchas de Estudiantes tras su debut en Boca: "Seguramente..."

Cómo fue el recibimiento en el estadio UNO

Durante ese encuentro, que terminó con triunfo del Pincha por 2-1, Ascacíbar no ingresó al campo de juego, pero estuvo presente junto a sus nuevos compañeros. Desde las tribunas, el ambiente fue claramente hostil. Bajaron cánticos en su contra, entre ellos “el que no salta es un traidor”, y algunos hinchas exhibieron imágenes del futbolista representado como Judas.

La tensión incluso se había manifestado antes del partido. En la tienda oficial de Estudiantes, las camisetas con el nombre y número de Ascacíbar fueron puestas en descuento, una señal clara de la ruptura entre el jugador y una parte de la hinchada.

Qué dejó su debut en Boca ante Newell’s

Días después de ese episodio, Ascacíbar tuvo su estreno oficial con la camiseta azul y oro. Fue en La Bombonera, en una victoria por 2-0 ante Newell’s, un partido que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. Sin gestos provocadores ni declaraciones altisonantes, el mediocampista eligió un perfil bajo y dejó que su mensaje hablara por él.

Su frase apuntó a dejar que el paso del tiempo reordene las miradas y ponga en contexto lo que fue su ciclo en Estudiantes, uno de los más exitosos de los últimos años.

Qué balance dejó su etapa en el Pincha

Más allá del final abrupto y sensible, los números respaldan la importancia de Ascacíbar en Estudiantes. Disputó 196 partidos, convirtió 18 goles y conquistó cinco títulos: la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones en 2024 y 2025.

Un ciclo cargado de logros, liderazgo y protagonismo, que hoy convive con un cierre conflictivo y con heridas todavía abiertas en parte del público pincharrata. Mientras tanto, Ascacíbar ya dio vuelta la página y empezó a escribir su historia en Boca, convencido de que el tiempo terminará poniendo cada cosa en su lugar.