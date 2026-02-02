En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Santiago Ascacíbar
FÚTBOL

El mensaje de Ascacíbar a los hinchas de Estudiantes tras su debut en Boca: "Seguramente..."

Santiago Ascacíbar se refirió a la reacción de los hinchas de Estudiantes luego de su debut con Boca en la victoria ante Newell’s y aseguró estar tranquilo con la decisión que tomó para su carrera.

El mensaje de Ascacíbar a los hinchas de Estudiantes tras su debut en Boca: Seguramente...

El nombre de Santiago Ascacíbar volvió a ocupar el centro de la escena del fútbol argentino. Luego de su debut oficial con Boca Juniors, en la victoria por 2-0 frente a Newell’s Old Boys en La Bombonera, el mediocampista rompió el silencio y dejó un mensaje directo para los hinchas de Estudiantes de La Plata.

“Seguramente el tiempo les va a mostrar lo que hice”, expresó el volante central, en una frase que resume su postura frente a las críticas y al clima hostil que rodeó su salida del club platense. Además, en declaraciones a ESPN, agregó: “Yo estoy tranquilo, a mí me gusta jugar a la pelota y ahora para este equipo, para esta institución inmensa”.

ascacibarboca

Por qué la salida de Ascacíbar generó tanto malestar en Estudiantes

La llegada del Ruso a Boca fue uno de los movimientos más resonantes del último mercado de pases. Capitán, referente e ídolo para gran parte de la gente del Pincha, su partida tras la primera fecha del torneo cayó como un golpe inesperado en La Plata. Muchos hinchas no solo cuestionaron el destino elegido, sino también el momento de la salida, con el campeonato ya iniciado.

Ese enojo se tradujo rápidamente en un clima de tensión que tuvo su punto más alto pocos días después, cuando el calendario marcó el cruce inmediato entre Estudiantes y Boca. El partido se disputó en el estadio UNO, escenario que había sido la casa de Ascacíbar hasta hacía muy poco tiempo.

Cómo fue el recibimiento en el estadio UNO

Durante ese encuentro, que terminó con triunfo del Pincha por 2-1, Ascacíbar no ingresó al campo de juego, pero estuvo presente junto a sus nuevos compañeros. Desde las tribunas, el ambiente fue claramente hostil. Bajaron cánticos en su contra, entre ellos “el que no salta es un traidor”, y algunos hinchas exhibieron imágenes del futbolista representado como Judas.

La tensión incluso se había manifestado antes del partido. En la tienda oficial de Estudiantes, las camisetas con el nombre y número de Ascacíbar fueron puestas en descuento, una señal clara de la ruptura entre el jugador y una parte de la hinchada.

Qué dejó su debut en Boca ante Newell’s

Días después de ese episodio, Ascacíbar tuvo su estreno oficial con la camiseta azul y oro. Fue en La Bombonera, en una victoria por 2-0 ante Newell’s, un partido que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. Sin gestos provocadores ni declaraciones altisonantes, el mediocampista eligió un perfil bajo y dejó que su mensaje hablara por él.

Su frase apuntó a dejar que el paso del tiempo reordene las miradas y ponga en contexto lo que fue su ciclo en Estudiantes, uno de los más exitosos de los últimos años.

Qué balance dejó su etapa en el Pincha

Más allá del final abrupto y sensible, los números respaldan la importancia de Ascacíbar en Estudiantes. Disputó 196 partidos, convirtió 18 goles y conquistó cinco títulos: la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones en 2024 y 2025.

Un ciclo cargado de logros, liderazgo y protagonismo, que hoy convive con un cierre conflictivo y con heridas todavía abiertas en parte del público pincharrata. Mientras tanto, Ascacíbar ya dio vuelta la página y empezó a escribir su historia en Boca, convencido de que el tiempo terminará poniendo cada cosa en su lugar.

