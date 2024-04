El mensaje de Enzo Fernández tras ser operado antes de la Copa América: "Necesitaba..."

Luego, el jugador que se consagró campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, describió: “Pero hace unas cuantas semanas el dolor empezó a ser cada vez más intenso, sin que nada de esto haga efecto, y fue peor, ya que entrenaba y jugaba con molestia, pero no quería dejar de estar en los partidos que tenía. Cada vez que me tocó jugar con la camiseta de Chelsea, como la de la Selección, intente dar lo mejor de mí siempre pese a todo esto pero no lo soporte más”.

Finalmente, Enzo agradeció por el apoyo recibido durante este período y dejó una promesa: “Gracias por los mensajes, el aliento y sus muestras de cariño de siempre. Saludos para todos, les prometo que voy a volver más fuerte que nunca. Cuídense mucho”.

enzofernandez_operacion.JPG

¿Llega a la Copa América? Cuánto demandará la recuperación de Enzo Fernández

Enzo, tenía el deseo de operarse rápidamente, ya que los especialistas le indicaron que necesitará entre tres y cuatro semanas de recuperación. Y, considerando que la Copa América está a la vuelta de la esquina, cada día cuenta.

Una vez recuperado de la hernia inguinal, el ex campeón del mundo tendrá aproximadamente un mes para ponerse en forma física y futbolística y recuperar el ritmo en el Chelsea, con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones a la Selección para el máximo torneo continental, que dará inicio el 20 de junio con el partido inaugural entre Argentina y Canadá. Desde su círculo cercano afirman que está comprometido en realizar sesiones de entrenamiento intensivas, incluso de triple turno.

Es importante destacar que la cirugía debió realizarse a finales del año pasado, pero los tiempos se prolongaron y la situación deportiva urgente del club británico no facilitó el proceso, lo que finalmente retrasó la intervención quirúrgica.