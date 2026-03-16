Marcelo Araujo y un triste final: la pelea con sus hijas que nunca pudo solucionar
Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años y su partida reavivó un conflicto que lo acompañó hasta el final: la pelea con sus hijas por el rechazo hacia su esposa, Graciela Ocampo.
16 mar 2026, 12:00
Marcelo Araujo, el histórico relator deportivo, murió este lunes a los 78 años. Su partida no solo generó tristeza en el mundo del fútbol, sino que volvió a poner en evidencia un conflicto familiar que lo acompañó hasta el final de su vida: la mala relación con sus hijas, marcada por el rechazo hacia su esposa, Graciela Ocampo.
El enfrentamiento entre ellas se hizo público en 2021, cuando Florencia Zilberman y Soledad Tuny Testi intentaron desalojar a Ocampo de la vivienda familiar. Aquella situación derivó en intervención judicial y denuncias por violencia, dejando expuesta una grieta que nunca se cerró.
En ese momento, Ocampo había declarado: “¡No voy a permitir que me traten como un perro!”, denunciando el hostigamiento y la falta de aceptación por parte de las hijas de Araujo. Desde entonces, la tensión se mantuvo y el vínculo entre el relator y sus hijas quedó quebrado.
La distancia se profundizó con el paso de los años, incluso mientras Araujo atravesaba problemas de salud. La falta de reconciliación fue un aspecto doloroso que acompañó sus últimos días.
Así, la muerte de Marcelo Araujo no solo deja el recuerdo de una voz emblemática del relato futbolero argentino, sino también la sombra de un conflicto familiar que nunca encontró resolución y que se mantuvo hasta el final.
Cómo será el último adiós a Marcelo Araujo
Este lunes se confirmó el fallecimiento del reconocido relator de fútbol Marcelo Araujo, a los 78 años. El periodista deportivo estaba internado en una clínica de Vicente López y murió en horas de la madrugada.
En el ciclo Lape Club Social Informativo (América TV) se dieron precisiones sobre cómo será la despedida: no habrá velatorio y el martes por la mañana sus restos serán cremados en el cementerio de la Chacarita.
"Tengo entendido que eran pocos los que lo iban a ver, uno de sus grandes amigos del medio que lo acompañó hasta el último día fue su colega Alejandro Apo y estaba permanentemente con él. Este dato de su soledad es fuerte y potente", expresó Luciana Rubinska en el programa conducido por Sergio Lapegüe.
Con un estilo inconfundible, Araujo dejó huella en el relato futbolero argentino. Su salud se había deteriorado en los últimos años, especialmente después de haber contraído covid durante la pandemia, lo que lo mantuvo alejado de los medios.
La noticia generó tristeza en el ambiente del fútbol y la televisión. Fue conductor de Fútbol de Primera, donde compartió décadas de transmisiones con Enrique Macaya Márquez, formando una dupla histórica que narró los partidos más importantes de la liga argentina y de la selección nacional.