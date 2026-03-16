Murió Marcelo Araujo, histórico periodista y relator de Fútbol de Primera

Marcelo Araujo

Su estilo rupturista, descontracturado y lleno de latiguillos que se volvieron populares —como “¿Estás crazy, Macaya?” o “¡Si lo hacés me voy!” — revolucionó las transmisiones deportivas y marcó un antes y un después en la forma de relatar y vivir el fútbol argentino por televisión.

Con un tono cercano, apasionado y muchas veces irreverente, Marcelo Araujo logró conectar con millones de espectadores y se convirtió en una de las voces más reconocibles del deporte en la TV.

El regreso de Marcelo Araujo a la televisión con Fútbol para Todos

Tras su sonado alejamiento de Torneos y Competencias, el relator tuvo un esperado regreso a la televisión abierta años más tarde.

Marcelo Araujo se convirtió en la voz principal de las transmisiones de Fútbol para Todos, volviendo a narrar los partidos más decisivos del campeonato de Primera División y reencontrándose con nuevas generaciones de hinchas.

Hoy, la pelota se detiene para despedir a un hombre que, sin dudas, fue una de las grandes figuras de los domingos a la noche para millones de familias argentinas, una voz que marcó una época en la historia del fútbol televisado en el país.