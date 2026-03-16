Murió Marcelo Araujo, histórico periodista y relator de Fútbol de Primera
El periodista deportivo Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años. Formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez en el exitoso ciclo Fútbol de Primera.
16 mar 2026, 10:06
Murió Marcelo Araujo, histórico periodista y relator de Fútbol de Primera
El periodismo deportivo argentino está de luto. En las últimas horas de este lunes se confirmó la muerte deMarcelo Araujo, uno de los relatores más icónicos en la historia de la televisión nacional. El histórico narrador deportivo murió a los 78 años.
Reconocido por su estilo apasionado y su voz inconfundible, Araujo marcó una época en las transmisiones de fútbol en la Argentina y fue protagonista de algunas de las coberturas más recordadas del deporte en la TV.
Su figura quedó ligada para siempre a las grandes jornadas del fútbol argentino y a una manera muy particular de relatar los partidos que lo convirtió en referente de varias generaciones.
El nombre de Marcelo Araujo quedó grabado en la memoria de los fanáticos del fútbol. Durante más de dos décadas formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez al frente del emblemático programa que se emitía por la pantalla de El Trece, Fútbol de Primera, uno de los ciclos más recordados de la televisión.
Su estilo rupturista, descontracturado y lleno de latiguillos que se volvieron populares —como “¿Estás crazy, Macaya?” o “¡Si lo hacés me voy!” — revolucionó las transmisiones deportivas y marcó un antes y un después en la forma de relatar y vivir el fútbol argentino por televisión.
Con un tono cercano, apasionado y muchas veces irreverente, Marcelo Araujo logró conectar con millones de espectadores y se convirtió en una de las voces más reconocibles del deporte en la TV.
El regreso de Marcelo Araujo a la televisión con Fútbol para Todos
Tras su sonado alejamiento de Torneos y Competencias, el relator tuvo un esperado regreso a la televisión abierta años más tarde.
Marcelo Araujo se convirtió en la voz principal de las transmisiones de Fútbol para Todos, volviendo a narrar los partidos más decisivos del campeonato de Primera División y reencontrándose con nuevas generaciones de hinchas.
Hoy, la pelota se detiene para despedir a un hombre que, sin dudas, fue una de las grandes figuras de los domingos a la noche para millones de familias argentinas, una voz que marcó una época en la historia del fútbol televisado en el país.