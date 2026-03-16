Murió Marcelo Araujo: cómo será el último adíos del reconocido relator de fútbol

Este lunes se conoció la noticia de la muerte del histórico relator de fútbol Marcelo Araujo a los 78 años. El periodista deportivo se encontraba internado en una clínica de Vicente López y falleció esta madrugada.
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El destacado relator de fútbol Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años tras estar internado en Vicente López. Cómo será el último adíos.
Este lunes se conoció la noticia de la muerte del histórico relator de fútbol Marcelo Araujo a los 78 años. El periodista deportivo se encontraba internado en una clínica de Vicente López y falleció esta madrugada.
En el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) dieron detalles de cómo será el último adíos al famoso relator: no habrá velatorio y sus restos serán cremados el martes por la mañana en el cementario porteño de la Chacarita.
"Tengo entendido que eran pocos los que lo iban a ver, uno de sus grandes amigos del medio que lo acompañó hasta el último día fue su colega Alejandro Apo y estaba permanentemente con él. Este dato de su soledad es fuerte y potente", indicó la periodista Luciana Rubinska en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe.
Con su estilo propio, Marcelo Araujo marcó un sello inconfundible en el relato de fútbol argentino. En los últimos años hubo un deterioro en su estado de salud que se profundizó tras contraer covid durante la pandemia y hace un largo tiempo se encontraba alejado de los medios.
La triste noticia generó un gran impacto y dolor en todo el ambiente del fútbol y de la televisión, siendo uno de los conductores del icónico programa dominguero Fútbol de Primera formando una dupla exitosa durante décadas con Enrique Macaya Márquez, con quien lideró las transmisiones de los principales partidos de la Argentina y el seleccionado nacional.
Marcelo Araujo cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman fue un icónico relator y conductor de fútbol en la televisión argentina, conocido por su estilo descontracturado e irreverente.
Nacido en el barrio porteño de Villa Crespo en junio de 1947, su carrera estuvo siempre ligada a la comunicación y abarcó décadas, destacándose en programas emblemáticos del género deportivo.
Desde 1989 hasta 2004, condujo Fútbol de primera convirtiéndose el programa en un clásico del domingo junto a Enrique Macaya Márquez, logrando audiencias masivas y definiendo una era en las transmisiones futboleras.
En 2005 presentó 3 en el fondo en Canal 7 con Julio Ricardo y Ernesto Cherquis Bialo. Narró eventos como el Mundial 2006, Copa Confederaciones 2009, y regresó en Fútbol para todos entre los años 2009-2014 en La TV Pública y El Nueve.
En 2007 hizo Fútbol, el debate y Noche de goles. En 2018, Marcelo Araujo estuvo al frente de Mundial 24 en A24. Su voz marcó generaciones, influyendo en el relato televisivo con pasión y dinamismo.