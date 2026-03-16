Murió Marcelo Araujo: cómo será el último adíos del reconocido relator de fútbol

La triste noticia generó un gran impacto y dolor en todo el ambiente del fútbol y de la televisión, siendo uno de los conductores del icónico programa dominguero Fútbol de Primera formando una dupla exitosa durante décadas con Enrique Macaya Márquez, con quien lideró las transmisiones de los principales partidos de la Argentina y el seleccionado nacional.

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La extensa trayectoria de Marcelo Araujo en el fútbol y la televisión

Marcelo Araujo cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman fue un icónico relator y conductor de fútbol en la televisión argentina, conocido por su estilo descontracturado e irreverente.

Nacido en el barrio porteño de Villa Crespo en junio de 1947, su carrera estuvo siempre ligada a la comunicación y abarcó décadas, destacándose en programas emblemáticos del género deportivo.

Desde 1989 hasta 2004, condujo Fútbol de primera convirtiéndose el programa en un clásico del domingo junto a Enrique Macaya Márquez, logrando audiencias masivas y definiendo una era en las transmisiones futboleras.

En 2005 presentó 3 en el fondo en Canal 7 con Julio Ricardo y Ernesto Cherquis Bialo. Narró eventos como el Mundial 2006, Copa Confederaciones 2009, y regresó en Fútbol para todos entre los años 2009-2014 en La TV Pública y El Nueve.

En 2007 hizo Fútbol, el debate y Noche de goles. En 2018, Marcelo Araujo estuvo al frente de Mundial 24 en A24. Su voz marcó generaciones, influyendo en el relato televisivo con pasión y dinamismo.