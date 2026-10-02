Messi ya está en Argentina: los detalles de su llegada antes de su despedida en el Monumental

Antes de ese encuentro, el seleccionado argentino tendrá otro compromiso. El equipo de Scaloni enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso de esta ventana internacional.

Después llegará la noche que concentrará todas las miradas. El Monumental será escenario del cierre de una trayectoria que comenzó en la Selección mayor hace más de dos décadas y que tuvo como momentos culminantes la conquista de la Copa América, la Finalíssima y el Mundial de Qatar 2022, entre otros títulos.

Messi llegó a Rosario y se instaló en Funes

El regreso del capitán se produjo durante las primeras horas de la mañana. Tras aterrizar en Fisherton, Messi abandonó rápidamente el aeropuerto y se dirigió hacia su vivienda ubicada en un barrio privado de Funes.

La llegada había generado expectativa desde temprano, aunque el operativo se desarrolló sin inconvenientes.

Messi viene de disputar sus últimos compromisos con Inter Miami y ahora pondrá el foco exclusivamente en la Selección. En los próximos días se sumará al plantel para comenzar los entrenamientos de cara a los dos amistosos.

Una despedida que tendrá al Monumental como escenario

El encuentro frente a Benín fue pensado como una jornada de homenaje al futbolista más emblemático de la era reciente de la Selección argentina, con una fuerte expectativa por lo que pueda suceder antes y después de los 90 minutos.

La magnitud del acontecimiento quedó expuesta desde el momento en que se habilitó la venta de localidades. Miles de usuarios ingresaron simultáneamente a la plataforma y las entradas se agotaron rápidamente.