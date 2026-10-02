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Messi ya está en Argentina: los detalles de su llegada antes de su despedida en el Monumental

Lionel Messi arribó este viernes por la mañana a Rosario y comenzó la cuenta regresiva para uno de los momentos más emotivos de su carrera. El capitán se prepara para afrontar sus próximos compromisos con la Selección argentina.

Lionel Messi aterrizó en Rosario y comenzó la cuenta regresiva para su despedida de la Selección. (Foto: RS FOTOS)

Lionel Messi aterrizó en Rosario y comenzó la cuenta regresiva para su despedida de la Selección. (Foto: RS FOTOS)

Lionel Messi ya está en la Argentina para afrontar una de las jornadas más emotivas de su carrera. El capitán de la Selección argentina llegó este viernes por la mañana a Rosario para comenzar a prepararse para el partido ante Benín, que marcará su despedida con la camiseta albiceleste.

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El rosarino arribó cerca de las 6.30 al Aeropuerto Internacional de Rosario, en Fisherton, a bordo de su avión privado. Luego se trasladó directamente hacia su casa en Funes, donde permanecerá antes de incorporarse a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Messi llegó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. Su regreso al país se produce a pocos días de un encuentro que tendrá un significado especial: será su último partido con la Selección argentina y se disputará ante Benín en el estadio Monumental.

Cuándo será el último partido de Messi con la Selección

Lionel Messi aterrizó en Rosario y comenzó la cuenta regresiva para su despedida de la Selección. (Foto: RS FOTOS)

Lionel Messi aterrizó en Rosario y comenzó la cuenta regresiva para su despedida de la Selección. (Foto: RS FOTOS)

La despedida está programada para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, donde Argentina enfrentará a Benín en un amistoso internacional. La expectativa por el encuentro quedó reflejada en la venta de entradas. Los tickets disponibles se agotaron en menos de dos horas, en medio de una enorme demanda de hinchas que buscaron asegurarse un lugar para presenciar la despedida del capitán.

Antes de ese encuentro, el seleccionado argentino tendrá otro compromiso. El equipo de Scaloni enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso de esta ventana internacional.

Después llegará la noche que concentrará todas las miradas. El Monumental será escenario del cierre de una trayectoria que comenzó en la Selección mayor hace más de dos décadas y que tuvo como momentos culminantes la conquista de la Copa América, la Finalíssima y el Mundial de Qatar 2022, entre otros títulos.

Messi llegó a Rosario y se instaló en Funes

El regreso del capitán se produjo durante las primeras horas de la mañana. Tras aterrizar en Fisherton, Messi abandonó rápidamente el aeropuerto y se dirigió hacia su vivienda ubicada en un barrio privado de Funes.

La llegada había generado expectativa desde temprano, aunque el operativo se desarrolló sin inconvenientes.

Messi viene de disputar sus últimos compromisos con Inter Miami y ahora pondrá el foco exclusivamente en la Selección. En los próximos días se sumará al plantel para comenzar los entrenamientos de cara a los dos amistosos.

Una despedida que tendrá al Monumental como escenario

El encuentro frente a Benín fue pensado como una jornada de homenaje al futbolista más emblemático de la era reciente de la Selección argentina, con una fuerte expectativa por lo que pueda suceder antes y después de los 90 minutos.

La magnitud del acontecimiento quedó expuesta desde el momento en que se habilitó la venta de localidades. Miles de usuarios ingresaron simultáneamente a la plataforma y las entradas se agotaron rápidamente.

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