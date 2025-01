El posteo de Ferrari que encendió las alarmas sobre el estado de Michael Schumacher

El mensaje de Ferrari que desató dudas

“Always in our hearts. Tanti Auguri, Michael” (“Siempre en nuestros corazones. Feliz cumpleaños, Michael”), escribió la cuenta oficial de Ferrari junto a una imagen del piloto alemán posando con un monoplaza del equipo. Aunque el objetivo era homenajear al campeón, la frase “siempre en nuestros corazones” llevó a muchos seguidores a interpretar que algo grave había sucedido con Schumacher.

“Pensé que había muerto, se me cayó el alma”, “R.I.P Michael”, "Me dio un at fueron algunos de los comentarios más destacados en las redes sociales de la escudería italiana. Mientras algunos fans enviaban sus buenos deseos al alemán, otros no ocultaron su temor inicial ante la publicación, criticando la elección de las palabras por parte del equipo.

Hasta el momento, ni Gina ni Mick Schumacher, hijos del piloto, ni su hermano Ralf Schumacher compartieron mensajes públicos por el cumpleaños de Michael. Este silencio, habitual desde que ocurrió el accidente, refuerza el hermetismo que la familia mantuvo sobre su estado de salud desde aquel fatídico diciembre de 2013.

A pesar de ello, Michael Schumacher sigue siendo recordado como un verdadero ícono del automovilismo. Su legado en la Fórmula 1, especialmente con Ferrari, continúa siendo una inspiración para millones de personas alrededor del mundo, aunque su ausencia de los reflectores sea cada vez más prolongada.

En un contexto donde las palabras pesan tanto como el silencio, los fanáticos de Schumi se aferran a los recuerdos de sus días de gloria en las pistas y esperan con ansias cualquier señal de esperanza sobre su estado. Mientras tanto, su cumpleaños 56 deja una mezcla de emociones: nostalgia, preocupación y un cariño incondicional por un campeón eterno.