Deportes
Racing
Estudiantes de La Plata
Fútbol

El mensaje de Maravilla Martínez a los hinchas de Racing luego de haber perdido la final con Estudiantes

El delantero se expresó en sus redes después de la caída ante Estudiantes.

Boca, eliminado: cómo sigue el año del Xeneize tras la dura derrota ante Racing
Foto: Gerónimo Marino /La Número 12

Si bien el atacante de 33 años logró abrir el marcador para la ‘Academia’ a los 36 minutos del complemento y acercó a su equipo al título, la igualdad a los 48’ del mismo periodo de Guido Carrillo para el ‘Pincha’ obligó al duelo a definirse desde los doce pasos.

Allí, el defensor central Franco Pardo falló el último remate desde el punto penal y los comandados por Eduardo Domínguez se consagraron campeones del certamen local. Edwin Cetré había fallado previamente para el cuadro platense, al igual que Gastón Martirena para los de Avellaneda.

MARAVILLA

Ante esto, ‘Maravilla’ realizó una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que se mostró reflexivo y agradecido por el apoyo de los hinchas de Racing, tanto a los que presenciaron el encuentro desde el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero como los que lo hicieron desde sus domicilios.

"¡Los Planes de Dios fueron, son y serán siempre perfectos!", comenzó la descripción del posteo que contó con un carrusel de ocho imágenes del cotejo del pasado sábado, que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

"Faltó muy poco para lograrlo, pero se dejó todo lo que teníamos en la cancha gracias a todos los compañeros por el compromiso de querer lograr los objetivos siempre", continuó el sentido mensaje. En la misma línea, el cuadro albiceleste estuvo cerca de alzarse con el título y asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores. No obstante, la derrota lo obligó a disputar la Sudamericana 2026.

Asimismo, el escrito concluyó: "Gracias a la familia por estar siempre haciendo el aguante y al hincha que de donde puede siempre está apoyando. Gracias ?? y seguiremos intentando siempre ??".

