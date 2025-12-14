El mensaje de Maravilla Martínez a los hinchas de Racing luego de haber perdido la final con Estudiantes

"¡Los Planes de Dios fueron, son y serán siempre perfectos!", comenzó la descripción del posteo que contó con un carrusel de ocho imágenes del cotejo del pasado sábado, que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

"Faltó muy poco para lograrlo, pero se dejó todo lo que teníamos en la cancha gracias a todos los compañeros por el compromiso de querer lograr los objetivos siempre", continuó el sentido mensaje. En la misma línea, el cuadro albiceleste estuvo cerca de alzarse con el título y asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores. No obstante, la derrota lo obligó a disputar la Sudamericana 2026.

Asimismo, el escrito concluyó: "Gracias a la familia por estar siempre haciendo el aguante y al hincha que de donde puede siempre está apoyando. Gracias ?? y seguiremos intentando siempre ??".