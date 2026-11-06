Las fotos del íntimo cumpleaños familiar de Darío Barassi: "Pasión, intensidad y..."

"¡¡¡43 pirulos!!! Se cruzó el charco para estar con ellas que son el mejor regalo del mundo. Las amo tanto a las 3. Soy un afortunado y un agradecido de la vida que tengo", precisó el conductor.

Y cerró con su habitual humor: "¡Feliz cumple gordo! A seguir metiéndole a la vida con alegría, pasión, intensidad y entrañas".

Las fotos de Darío Barassi y su festejo de cumpleaños en familia.

Darío Barassi confesó el reclamo íntimo que le hace su esposa

Darío Barassi visitó Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, y sorprendió al revelar detalles de su vínculo con Lucía Gómez Centurión y las charlas íntimas que mantienen como pareja.

Luego de que el invitado hiciera varias referencias en tono de broma a la posibilidad de “hacer el amor”, Pergolini no dejó pasar la oportunidad y decidió indagar sobre su presente sentimental con una pregunta directa y provocadora: “¿Estás en tu momento volteador?”.

El actor respondió con total sinceridad y aclaró que actualmente no atraviesa una etapa especialmente intensa en ese aspecto de su vida. “No es un momento tan sexual de mi vida”, reconoció.

Sin embargo, lo más llamativo llegó después, cuando Darío Barassi contó que recientemente había recibido un comentario de su esposa relacionado justamente con la falta de intimidad.

El actor explicó que ella es psicóloga y que, por ese motivo, dudaba en repetir textualmente lo que le había dicho, aunque finalmente decidió compartir parte de la conversación.

“Recién me dijo una frase que no sé si decirla porque ella es psicóloga, pero fue un comentario muy gracioso sobre la falta de actividad sexual en el hogar”, relató entre risas.

La confesión despertó todavía más curiosidad en Mario Pergolini, quien quiso saber si se trataba de un reclamo habitual o si había sido algo excepcional. Sin vueltas, le preguntó: “¿Es la primera vez que lo reclama? ¿Te lo dijo con humor?”.

Frente a la insistencia del conductor, Barassi destacó que su esposa había encontrado una manera muy particular de plantearle la situación. “Fue un comentario cortito, te diría que fueron cuatro palabras”, explicó, manteniendo el misterio sobre la frase exacta del reclamo marital.