Tensión al aire: el desplante de Laura Ubfal que enfureció a Santiago del Moro en Gran Hermano

"La gente elegirá", remarcó Laura Ubfal. Y el conductor agregó: "Siempre elige la gente". En medio del ida y vuelta, intervino Eliana Guercio con un palito directo a su compañera de programa: "Hace muchos años que no das una primicia".

Y la periodista contestó picante: "Porque no quiero hablar de cierta gente como vos". Ante la tensión en el estudio, Santiago del Moro puso paños fríos y destacó: "Laura Ubfal habló en Bondi media hora sin parar de espectáculos, festivales, series, películas, tiene un 360 que pocos tienen".

"No seas envidiosa Guercio, la envidia te carcome por adentro", cerró Ubfal indignada con la panelista.

La dura sanción de Gran Hermano

Gran Hermano tomó la palabra ante varios cortocircuitos en la convivencia que explotaron en los últimos días y resolvió sancionar a los participantes.

"El jueves pasado, expulsé de mi casa a dos invitados por un lamentable comportamiento que tuvieron la noche anterior. Luego de esas expulsiones, otra visita decidió abandonar la casa", precisó el Big al dirigirse al grupo.

Como consecuencia de esas faltas y para ponerle un freno a las desprolijidades que observó en el último tiempo, anunció una sanción que condicionará la semana de todos los jugadores por igual: una importante reducción del presupuesto para las compras.

"Por todo esto, voy a aplicar una sanción: reduzco a la mitad el presupuesto para la compra de mañana. Buenas noches", cerró GH dejando en claro que, más allá de quién protagonizó los episodios, todos los participantes deberán afrontar las consecuencias en la casa.