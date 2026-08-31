Tensión al aire: el desplante de Laura Ubfal que enfureció a Santiago del Moro en Gran Hermano

Durante la noche del domingo se volvió a generar un intenso ida y vuelta en Gran Hermano cuando se analizaba un fuerte cruce verbal entre Pincoya y Yipio dentro de la casa.
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Laura Ubfal dio su visión de un fuerte cruce entre Pincoya y Yipio en la casa de Gran Hermano y el conductor Santiago del Moro intervino ante su mirada.
Durante la noche del domingo se volvió a generar un intenso ida y vuelta en Gran Hermano cuando se analizaba un fuerte cruce verbal entre Pincoya y Yipio dentro de la casa.
Lo cierto es que al hablar sobre este tema, Laura Ubfal se mostró molesta por las actitudes de discusión constante que observa dentro de esta edición y lanzó: "No aguanto más esta violencia. No la soporto", se plantó.
"Es mi quinto Gran Hermano, nunca se vivió esta violencia entre mujeres así", argumentó la panelista. Y siguió comparando: "Furia era agresiva, era violenta, era un juego, pero también había humor, me acuerdo perfecto. Acá es una cosa que ya no tiene límites, recién Charlotte no pudo hablar ni una palabra porque no tiene violencia ella. Puro grito, pura locura, no lo banco".
Sin embargo, esa visión de la periodista no fue compartida por el conductor Santiago del Moro y señaló: "No comparemos. Lo que tiene Gran Hermano de piola es que tira temas desde adentro y desde acá afuera se los analiza. Obviamente son mujeres que están pasadas, exaltadas, hace mucho tiempo que están aisladas también".
"La gente elegirá", remarcó Laura Ubfal. Y el conductor agregó: "Siempre elige la gente". En medio del ida y vuelta, intervino Eliana Guercio con un palito directo a su compañera de programa: "Hace muchos años que no das una primicia".
Y la periodista contestó picante: "Porque no quiero hablar de cierta gente como vos". Ante la tensión en el estudio, Santiago del Moro puso paños fríos y destacó: "Laura Ubfal habló en Bondi media hora sin parar de espectáculos, festivales, series, películas, tiene un 360 que pocos tienen".
"No seas envidiosa Guercio, la envidia te carcome por adentro", cerró Ubfal indignada con la panelista.
Gran Hermano tomó la palabra ante varios cortocircuitos en la convivencia que explotaron en los últimos días y resolvió sancionar a los participantes.
"El jueves pasado, expulsé de mi casa a dos invitados por un lamentable comportamiento que tuvieron la noche anterior. Luego de esas expulsiones, otra visita decidió abandonar la casa", precisó el Big al dirigirse al grupo.
Como consecuencia de esas faltas y para ponerle un freno a las desprolijidades que observó en el último tiempo, anunció una sanción que condicionará la semana de todos los jugadores por igual: una importante reducción del presupuesto para las compras.
"Por todo esto, voy a aplicar una sanción: reduzco a la mitad el presupuesto para la compra de mañana. Buenas noches", cerró GH dejando en claro que, más allá de quién protagonizó los episodios, todos los participantes deberán afrontar las consecuencias en la casa.