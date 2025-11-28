La inesperada actividad de Colapinto con Djokovic antes del GP de Qatar que sorprendió a todos

“Gracias Novak por las clases”, escribió el bonaerense, acompañando el mensaje con una foto del evento. Luego, añadió un detalle que reveló que la actividad no fue tan sencilla para él. “No pude ni seguir la entrada en calor. Estoy re duro”, bromeó.

La frase rápidamente generó repercusión entre los fanáticos argentinos, que celebraron el cruce entre dos figuras del deporte que difícilmente coincidan en un mismo contexto, y menos aún en una clase de yoga.

De qué hablaron Colapinto y Djokovic tras la actividad

Después del evento, Novak Djokovic y Franco Colapinto tuvieron un breve encuentro en el que conversaron unos minutos sobre la pista de Lusail. El serbio se mostró interesado en la experiencia del argentino en su temporada en la Fórmula 1, mientras que el piloto aprovechó la oportunidad para intercambiar sensaciones sobre el trazado qatarí y el comienzo del fin de semana Sprint.

Si bien no trascendieron detalles de la charla, la imagen de ambos conversando en la noche de Qatar se volvió una de las postales del jueves en el paddock, en un contexto distendido antes del inicio de una fecha que suele exigir físicamente a los pilotos por el clima y el ritmo del circuito.

Un encuentro distinto en la previa de un fin de semana clave

Para Colapinto, fue una forma atípica y relajada de comenzar una de las últimas citas del año en la Fórmula 1. A horas del inicio de la actividad oficial, el argentino aprovechó el evento para distenderse, compartir un momento con una leyenda como Djokovic y sumar una anécdota inesperada en su primera temporada como piloto de F1.

El GP de Qatar continúa este viernes con la única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint, mientras que el sábado y el domingo se disputarán las competencias que cerrarán el fin de semana en Lusail.