En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
djokovic
FÓRMULA 1

La inesperada actividad de Colapinto con Djokovic antes del GP de Qatar que sorprendió a todos

En la previa del Gran Premio de Qatar, Franco Colapinto participó de una actividad guiada por Novak Djokovic y contó, entre risas, cómo vivió la experiencia junto al número uno del tenis mundial.

Fotos: X @LucianoYoma

Fotos: X @LucianoYoma

El fin de semana del Gran Premio de Qatar comenzó con una imagen inesperada: Franco Colapinto compartió una clase de yoga con Novak Djokovic, una de las máximas leyendas del deporte mundial. En la jornada previa al inicio oficial de la actividad en pista, el argentino participó del evento que reunió a pilotos, patrocinadores y figuras internacionales, donde el tenista serbio se convirtió en el centro de atención.

Leé también Colapinto explicó por qué Qatar será clave para Alpine: qué dijo el piloto argentino
colapinto explico por que qatar sera clave para alpine: que dijo el piloto argentino
image

Este jueves se desarrolló el día dedicado a la prensa y a los compromisos comerciales en el Circuito Internacional de Lusail. Colapinto dialogó con distintos medios y luego formó parte de una actividad especial encabezada por Djokovic, quien viajó a Qatar para participar del evento de la Fórmula 1 y compartir momentos con varios integrantes del paddock.

La sorpresa llegó cuando el serbio decidió no realizar una acción vinculada al tenis —como suele ocurrir cuando se acerca a otros deportes— sino que lideró una clase de yoga abierta. Los pilotos se sumaron a la propuesta y Colapinto fue uno de ellos.

image

Cómo fue la clase de yoga entre Colapinto y Djokovic

La sesión tuvo lugar en horas de la tarde y reunió a varios invitados, pero uno de los momentos más comentados surgió cuando Colapinto compartió en sus redes sociales cómo vivió la experiencia. El piloto de Alpine publicó una historia en Instagram con un mensaje dirigido al número uno del mundo.

“Gracias Novak por las clases”, escribió el bonaerense, acompañando el mensaje con una foto del evento. Luego, añadió un detalle que reveló que la actividad no fue tan sencilla para él. “No pude ni seguir la entrada en calor. Estoy re duro”, bromeó.

La frase rápidamente generó repercusión entre los fanáticos argentinos, que celebraron el cruce entre dos figuras del deporte que difícilmente coincidan en un mismo contexto, y menos aún en una clase de yoga.

Embed

De qué hablaron Colapinto y Djokovic tras la actividad

Después del evento, Novak Djokovic y Franco Colapinto tuvieron un breve encuentro en el que conversaron unos minutos sobre la pista de Lusail. El serbio se mostró interesado en la experiencia del argentino en su temporada en la Fórmula 1, mientras que el piloto aprovechó la oportunidad para intercambiar sensaciones sobre el trazado qatarí y el comienzo del fin de semana Sprint.

Si bien no trascendieron detalles de la charla, la imagen de ambos conversando en la noche de Qatar se volvió una de las postales del jueves en el paddock, en un contexto distendido antes del inicio de una fecha que suele exigir físicamente a los pilotos por el clima y el ritmo del circuito.

Un encuentro distinto en la previa de un fin de semana clave

Para Colapinto, fue una forma atípica y relajada de comenzar una de las últimas citas del año en la Fórmula 1. A horas del inicio de la actividad oficial, el argentino aprovechó el evento para distenderse, compartir un momento con una leyenda como Djokovic y sumar una anécdota inesperada en su primera temporada como piloto de F1.

El GP de Qatar continúa este viernes con la única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint, mientras que el sábado y el domingo se disputarán las competencias que cerrarán el fin de semana en Lusail.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto djokovic
Notas relacionadas
La confesión más íntima de Colapinto: qué es lo que más extraña de su vida antes de la F1
El duro inicio de Colapinto en Qatar: qué pasó en la única práctica del fin de semana
Briatore, sin filtros: su contundente crítica a Colapinto y Gasly en el GP de Las Vegas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar