Deportes
djokovic
TENIS

"Este capítulo ya está cerrado": la decisión de Novak Djokovic que sacude al tenis

El tenista más ganador de la historia hizo un anuncio que sacudió al mundo del tenis. El mensaje, cargado de definiciones, expuso diferencias internas y dejó interrogantes sobre el futuro del gremio de jugadores.

Este capítulo ya está cerrado: la decisión de Novak Djokovic que sacude al tenis

El mundo del tenis amaneció con una noticia inesperada. Novak Djokovic, máximo ganador de títulos de Grand Slam y una de las voces más influyentes del deporte en las últimas dos décadas, anunció su retiro inmediato de la Professional Tennis Players Association (PTPA), la organización que él mismo impulsó y ayudó a fundar en 2020 con la intención de darle mayor representación y poder a los jugadores.

image

El anuncio fue realizado a través de un comunicado publicado en la red social X, donde el serbio utilizó una frase contundente que rápidamente se viralizó: “Este capítulo ya está cerrado”. Más allá del tono formal, el mensaje dejó entrever un quiebre profundo entre Djokovic y la conducción actual de la asociación.

Qué dijo Djokovic y por qué sorprendió tanto

En su comunicado, el ex número uno del mundo explicó que la decisión no fue improvisada. “Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales”, señaló, antes de marcar el núcleo del conflicto: “Persisten preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen”.

El mensaje fue interpretado como una fuerte crítica interna. Djokovic no solo se alejó de la PTPA, sino que dejó en claro que ya no se siente representado por el rumbo que tomó la organización. “Estoy orgulloso de la visión que compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual”, añadió.

La frase resonó con fuerza en el ambiente, ya que el serbio fue durante años la cara visible, el sostén político y uno de los principales motores económicos del proyecto.

Qué era la PTPA y por qué Djokovic fue clave

La PTPA nació en un contexto de tensión con los organismos tradicionales del tenis, como la ATP y la ITF. El objetivo era claro: defender los intereses de los jugadores, especialmente de aquellos ubicados fuera de la élite, reclamar una distribución más equitativa de los premios y garantizar mejores condiciones laborales.

Djokovic se convirtió en el principal impulsor de esa cruzada, incluso enfrentándose públicamente a dirigentes históricos del circuito. Su figura le dio visibilidad global a la asociación y legitimó un reclamo que muchos tenistas compartían, pero no se animaban a liderar.

Por eso, su salida no es un movimiento menor: sin su máximo referente, la PTPA pierde a su figura más influyente y queda expuesta a una crisis de liderazgo.

Qué implica este paso para el futuro de Djokovic

El retiro de la PTPA llega en un momento sensible de la carrera del serbio. Con más de 36 años y cada temporada analizada como una posible antesala del retiro profesional, muchos interpretan esta decisión como un intento de reducir frentes de conflicto.

“Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad”, explicó Djokovic en el cierre de su comunicado. La frase refuerza la idea de que busca enfocarse exclusivamente en la competencia y evitar el desgaste que implican las disputas políticas y dirigenciales.

Sin el peso de un rol gremial, el serbio podría encarar sus últimos años en el circuito con menos presión externa, algo clave en una etapa donde cada torneo puede ser histórico.

Qué pasará ahora con la PTPA

Hasta el momento, la asociación no emitió una respuesta oficial sobre la salida de Djokovic. El silencio alimenta las especulaciones sobre conflictos internos y posibles reconfiguraciones en su estructura.

Lo cierto es que, sin su fundador más emblemático, el futuro de la PTPA entra en una zona de incertidumbre. La organización deberá redefinir su liderazgo y su estrategia si pretende mantener vigencia en un circuito dominado por estructuras tradicionales.

Mientras tanto, el tenis asimila el impacto de una decisión que trasciende lo institucional. Djokovic, una vez más, eligió romper con lo establecido. Esta vez, lejos de la cancha, pero con un mensaje tan potente como definitivo.

djokovic
