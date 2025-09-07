En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

El sorprendente anuncio que sacudió a Franco Colapinto antes del GP de Italia

El piloto argentino de Alpine no logró superar la Q1 y quedó eliminado en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Sin embargo, una sorpresa a último momento cambió la suerte de Colapinto.

Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada en el Gran Premio de Italia, donde quedó afuera en la Q1 al igual que su compañero Pierre Gasly. El argentino iba a salir desde el puesto el 18, pero se benefició con la penalización de Isaac Hadjar, quien deberá partir desde boxes tras cambios en su auto de Racing Bulls. Así, el piloto de Pilar partirá 17° en la grilla del mítico circuito de Monza.

Paul Aron, con el auto de Colapinto, fuera de pista por un trompo en Monza.(Foto: Captura de TV)

Más allá del rendimiento en pista, Colapinto protagonizó un momento llamativo en la previa, cuando relató que nuevamente le tocó pasar por un control antidoping sorpresa. “Tuve que hacer el doping… me quiero cortar los hue…”, bromeó en un intercambio con el periodista Juan Fossaroli (ESPN), entre risas y gestos de fastidio.

El bonaerense reveló que no fue la primera vez en la semana: “Vinieron a mi casa hace dos días, después de la carrera de Zandvoort”. La FIA suele aplicar este tipo de controles al azar en domicilios o durante los fines de semana de carrera, en el marco del Código Mundial Antidopaje, y los pilotos deben cumplirlos de forma obligatoria.

Qué pasó con el Alpine en la clasificación

El argentino explicó por qué no pudo avanzar a la segunda tanda de clasificación. “No giré en la FP1 porque manejó Paul Aron (piloto reserva). Después trabajamos mucho en la puesta a punto y en la FP3 me sentí cómodo, el auto me permitía empujar. Pero en la Qualy perdimos un poco ese feeling. Había mucha leca, piedras en algunas curvas que me complicaron bastante. Sabíamos que iba a ser muy difícil, porque en esta pista el motor influye muchísimo”, señaló.

“Estamos con clipping en las rectas, el motor no regenera bien y no tenemos suficiente energía. Cuando todo está tan apretado, unas décimas hacen la diferencia. Estaba a cinco décimas del primero y a poco más de una décima de pasar. Obviamente es una pena, pero es lo que hay para trabajar”, dijo Colapinto sobre los problemas de rendimiento de su Alpine.

colapinto_alpiine3

Consciente de la dificultad de avanzar en Monza, el argentino se mostró esperanzado en que las estrategias de equipo le permitan escalar posiciones.

“Siempre hay alternativas. En Zandvoort parecía difícil sumar puntos y tendría que haber sumado. Acá pueden pasar muchas cosas, en la primera curva seguramente habrá quilombo. Los dos (Gasly y él) largamos atrás y el auto se complica de manejar. Pero si dividimos estrategias, capaz alguno tiene una oportunidad mejor”, analizó.

“La qualy fue increíblemente apretada. Todo está muy cerca. En la FP3 estaba cómodo, pero en la clasificación la parte trasera flotaba más, se movía bastante. Hicimos un buen trabajo de ayer a hoy, pero sabíamos que la pista iba a ser difícil”, remarcó.

Un circuito especial para Colapinto

El Gran Premio de Italia tiene un condimento especial para el piloto de 22 años. Monza fue el primer trazado en el que pudo girar con un auto de Fórmula 1, cuando en 2023 debutó oficialmente en una práctica con Williams.

Después de haber conseguido su mejor resultado en Zandvoort (11°) desde que es piloto titular de Alpine, Colapinto intentará aprovechar cualquier oportunidad para acercarse a la zona de puntos en un circuito que conoce bien y que siempre ofrece sorpresas.

