Crisis en Alpine: el enorme conflicto interno que puede cambiar su futuro en la Fórmula 1

Este escenario genera incertidumbre en torno a la conducción del equipo y abre interrogantes sobre su estructura a mediano plazo.

Qué puede cambiar a partir de septiembre

El punto clave de la disputa tiene fecha: el próximo 13 de septiembre. Ese día, expirará el derecho a veto de Renault, lo que podría modificar por completo el equilibrio de poder dentro de Alpine.

A partir de ese momento, Otro Capital tendría mayor libertad para avanzar en la búsqueda de un comprador sin necesidad de aprobación de la automotriz francesa. Incluso, evalúan la posibilidad de impulsar una subasta para maximizar el valor del equipo.

Actualmente, la escudería está valuada en alrededor de 2.500 millones de dólares, un crecimiento notable respecto a 2023, cuando su tasación era de 900 millones.

Qué rol puede jugar Mercedes en este escenario

En paralelo, aparece un actor clave: Mercedes-Benz. La marca alemana será proveedora de motores para Alpine desde 2026, lo que abrió la puerta a negociaciones más profundas.

Incluso, Flavio Briatore confirmó que existen conversaciones entre ambas partes. Según The Race, Mercedes analiza reducir su cartera de equipos clientes, y convertirse en socio directo de Alpine sería una jugada estratégica.

En un contexto donde el negocio del suministro de motores tiene márgenes acotados por la regulación, sumarse como accionista podría fortalecer su posición dentro de la categoría.

Mientras tanto, Alpine navega una doble realidad: crecimiento deportivo y conflicto institucional. El desenlace de esta disputa podría redefinir no solo su estructura, sino también su lugar en la Fórmula 1 en los próximos años.