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PREOCUPACIÓN TOTAL

Un Mundial atravesado por la política: además de Irán, los países que tienen conflictos con Estados Unidos

A semanas del inicio, varias selecciones que participarán del torneo mantienen conflictos con Estados Unidos, uno de los principales anfitriones.

Un Mundial atravesado por la política: además de Irán, los países que tienen conflictos con Estados Unidos

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, la expectativa deportiva convive con un contexto internacional complejo. La Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya es señalada como una de las más atravesadas por tensiones políticas en la historia reciente.

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Con un formato ampliado de 48 selecciones, el torneo reunirá a países que mantienen distintos conflictos con Estados Unidos, desde disputas comerciales hasta enfrentamientos bélicos.

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Qué conflicto es el más grave de cara al Mundial

El caso más delicado es el de Irán. Actualmente, mantiene un conflicto bélico con Estados Unidos que comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas norteamericanas bombardearon territorio iraní con el objetivo de frenar su desarrollo nuclear, según explicaron desde la administración de Donald Trump.

La respuesta iraní incluyó ataques con misiles en bases militares en Medio Oriente. En ese contexto, fue asesinado el líder supremo, Alí Jameneí, en el primer ataque. Aunque recientemente se acordó un alto el fuego por al menos dos semanas, la situación generó incertidumbre incluso sobre la participación del seleccionado iraní, que por ahora integra el grupo G.

Qué pasa con los otros países anfitriones

La relación de Estados Unidos con sus socios regionales tampoco es completamente estable. Con México, las tensiones tienen varios antecedentes, desde propuestas de intervención militar contra los cárteles hasta conflictos vinculados a la migración.

Además, tanto México como Canadá enfrentan una disputa comercial con Estados Unidos desde que se aplicaron aumentos del 25% a productos importados. Estas medidas generaron críticas tanto de Claudia Sheinbaum como del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Qué otros países llegan con tensiones políticas al Mundial

Otro foco de conflicto involucra a Sudáfrica, que protagonizará el partido inaugural frente a México. Las relaciones con Estados Unidos se deterioraron luego de acusaciones de Trump sobre un supuesto “genocidio” contra la minoría blanca, lo que fue rechazado por el presidente Cyril Ramaphosa.

A esto se suma un dato clave para los hinchas: Estados Unidos mantiene restricciones de ingreso para ciudadanos de 39 países. Entre ellos, hay cuatro selecciones clasificadas al Mundial: Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal.

En este escenario, el Mundial no solo será una competencia deportiva. También funcionará como un punto de encuentro en medio de tensiones globales, donde la convivencia entre selecciones, hinchas y contextos políticos será un factor a observar.

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