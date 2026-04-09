Un Mundial atravesado por la política: además de Irán, los países que tienen conflictos con Estados Unidos

Qué pasa con los otros países anfitriones

La relación de Estados Unidos con sus socios regionales tampoco es completamente estable. Con México, las tensiones tienen varios antecedentes, desde propuestas de intervención militar contra los cárteles hasta conflictos vinculados a la migración.

Además, tanto México como Canadá enfrentan una disputa comercial con Estados Unidos desde que se aplicaron aumentos del 25% a productos importados. Estas medidas generaron críticas tanto de Claudia Sheinbaum como del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Qué otros países llegan con tensiones políticas al Mundial

Otro foco de conflicto involucra a Sudáfrica, que protagonizará el partido inaugural frente a México. Las relaciones con Estados Unidos se deterioraron luego de acusaciones de Trump sobre un supuesto “genocidio” contra la minoría blanca, lo que fue rechazado por el presidente Cyril Ramaphosa.

A esto se suma un dato clave para los hinchas: Estados Unidos mantiene restricciones de ingreso para ciudadanos de 39 países. Entre ellos, hay cuatro selecciones clasificadas al Mundial: Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal.

En este escenario, el Mundial no solo será una competencia deportiva. También funcionará como un punto de encuentro en medio de tensiones globales, donde la convivencia entre selecciones, hinchas y contextos políticos será un factor a observar.