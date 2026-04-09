La contundente respuesta de la hija de Andrea del Boca tras las acusaciones de Ricardo Biasotti

Claro que resultó inevitable a Georgina Barbarossa preguntarle por las declaraciones que su padre hizo en el Senado. Fue allí cuando Anna del Boca le respondió de manera tajante, defendiendo a ultranza a su madre y respaldando todas las denuncias que a lo largo de estos años ha hecho en su contra.

"Primero y principal, fíjense quién expone esta situación, y a mí, de vuelta. Yo no le hablo a esta persona hace años, no hablo de, ni con, esta persona hace años por decisión propia. No me interesa emocionalmente ni económicamente. La verdad que estoy bastante grandecita", disparó de movida.

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Al tiempo que continuó, ya envalentonada: "Vaya casualidad que utilice este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné. En vez de dejarme en paz, en vez de dejarme crecer, el supuesto papá del año, ¿no es cierto? Y la verdad que no se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que me hizo sentir".

Y no conforme con sus palabras, la hija de Andrea del Boca arremetió: "No me voy a cansar de repetir, escuchen a las infancias, es muy cruel lo que hacen. Me pongo la mano en el corazón y lo juro por lo que más quiero y si no me parta un rayo, yo tuve el privilegio de tener una madre que sí me escuchó. Y perdió mucho por defenderme, la verdad, porque ella jamás lo diría, pero yo sí y me lo hago con quien sea".

Y con una verborragia incontrolable, Anna se refirió puntualmente a la supuesta falsedad de las denuncias de su mamá. "Porque esta cuestión de las denuncias falsas que destruyen vidas, muy bien, bárbaro, seguro. Ahora, imaginate una denuncia donde me empiezan a psicopatear de todos lados para convencerme de pedir perdón y retractarme por todo lo que me hicieron sufrir", deslizó dejando entrever que intentaron hacerle cambiar su discurso de sus vivencias.

"Mi recomendación, genuinamente, llámense a silencio, porque es macabro lo que están haciendo. Y además, es mi palabra contra la de quien sea, pero a mí nadie me viene a decir qué hacer, lo que viví, lo que sentí, porque decir que tengo un guion y que me lavaron el cerebro justamente, es subestimarme. Esta persona como tantos otros descerebrados irrespetuosos tienen esta obsesión, que la verdad que es un caso de estudio la obsesión que tienen contra Andrea del Boca", continuó ya desbordada por la ira.

"Ya déjenla en paz, loco. O sea, si se meten, métanse conmigo y mis decisiones, que nadie me tiene que estar cuidando, te lo aseguro. Yo me despojo de comprobarle mi credibilidad al resto. Ese es mi fallo a favor y esa es mi real libertad", sentenció firme.

La defensa de Anna del Boca por los dichos de Biasotti - captura Intrusos

Cuáles fueron las declaraciones de Ricardo Biasotti sobre Andrea del Boca por su hija Anna

Luego de brindar su testimonio en el Senado durante una jornada centrada en las denuncias falsas, Ricardo Biasotti volvió a hablar del conflicto judicial y familiar que lo enfrenta desde hace años con su ex pareja, Andrea del Boca, y su hija Anna. Cabe recordar que la joven lo había acusado por abuso sexual agravado, pero tiempo después, en 2023, la Justicia resolvió su sobreseimiento.

Tras su exposición, Biasotti dio una entrevista en La mañana con Moria (El Trece), donde fue directo al referirse al rol de la actriz en aquella denuncia que lo tuvo en el centro de la escena durante tanto tiempo. “La facilidad que tenía ella para interpretar un personaje de ficción. Imaginate con una nena chiquita que está creciendo y tiene un cerebrito que absorbe absolutamente todo. Es muy permeable y que no tiene el padre del otro, lo tuvo hasta los 9 años”, expresó, marcando su postura.

En otro tramo de la charla, el empresario recordó cómo era el vínculo que mantenía con su hija cuando aún compartían momentos con frecuencia. Según relató, solía preguntarle sobre lo que ocurría en su entorno cotidiano. “Yo hablaba con Anna y le preguntaba si hablaban mal de papá en la casa. Y ella me decía: papá mucho no te quieren en mi casa. Pobrecita. Mientras yo estuve presente en su vida ella podía contrarrestar eso con la realidad, estaba conmigo y se daba cuenta que era una persona normal y teníamos una familia normal”, sostuvo.

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Además, se refirió puntualmente al video en el que Anna lo acusaba de manera directa, y dejó ver su dolor por esa situación. “Anna definitivamente debe haber heredado talentos de su mamá y lo vimos en esos videos. A mí me dio mucha tristeza porque me daba cuenta a dónde había llegado”, afirmó.

En ese marco, Biasotti también destacó el lazo que su hija tenía con quien era su pareja en aquel entonces, a quien recordó con afecto. “Esa mujer hoy somos muy amigos y vive en Estados Unidos ahora. Anna la quería muchísimo y tenían una relación muy linda. Tengo cartas y dibujos de Anna hacia ella demostrándole su cariño”, reveló.

Para cerrar, fue contundente al expresar su mirada sobre todo lo ocurrido y el rol que, según él, tuvo su hija en la historia. “Por eso te digo que hay mucho de fábula acá, ficción, mucho de mentira y lo que más me entristece es que mi hija acá fue un instrumento, esto es lo más morboso de toda la historia. Fue un objeto manipulado”, concluyó, apuntando nuevamente contra Andrea del Boca.