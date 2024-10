El sorprendente posteo de la cuenta de la F1 dedicado a Franco Colapinto

colapinto instagram.jpg

El breve texto vien acompañado por una serie de 20 fotografías de Franco y de su Williams en las tres carreras que disputó: Monza, Baku y Singapur.

Otra señal más del interés real que existe para encontrar la manera de que una de las 20 plazas para el año 2025 sea definitivamente para Franco Colapinto.

colapinto F1.jpg La Fórmula 1, como organización subió 20 fotos de Franco Colapinto para destacar como se desenvuelve en el auto "43" de Williams. (Foto: Cuenta de Instagram de F1 oficial)

Mensaje de la Fórmula 1 por Colapinto para...

"El nuevo recluta de Williams se ha instalado bien", no es el mensaje de uno de los fanáticos argentinos por tener un piloto "nuestro" otra vez en la máxima. Es la propia organización oficial la que en su cuenta de Instagram felicita ( y se felicita, también, ¿por qué no?) a Williams por la sabia decisión de cambiar al "rompecoches" de Sargeant por el piloto pilarense.

Franco ya pagó con creces en las tres carreras que disputó. No solo no chocó una máquina de unos 20 millones de dólares. No le perdió pisada a su compañero Albon - con muchos años de experiencia - llegó en las tres carreras muy bien colocado y sumó 4 puntos en Bakú. Y si no logro repetir en Singapur, es porque el equipo se equivocó en el momento que eligió para el recambio de neumáticos.

colapinto f1 2.jpg Con el buzo, el casco y corriendo, más de las fotos elegidas por la Fórmula 1 para elogiar a Colapinto. (Foto: Cuenta de Instagram de F1 Oficial)

Todo eso, no solo lo vimos los argentinos. En todo el mundo se habla de su calidad y "madurez" para manejar cuando solo tiene 21 años. Aunque Franco Colapinto sera piloto Williams solo por las 6 carreras que restan de 2024. El lugar de Sargeant, el año que viene es para el desplazado de Ferrari, Carlos Sainz. Pero nadie quiere que Franco se quede de a pie y no alcanza con que sea tester para Williams. Se merece una plaza fija para todo el año 2025.

Operativo "clamor" por Franco Colapinto

Así hay que tomar los comentarios del propio jefe del equipo Williams. Y el de Red Bull. Y el de pilotos como su compañero Albon y el mexicano Checo Pérez. Qué decir de los campeones mundiales como Fernando Alonso y Lewis Hamilton. O expilotos como Rubinho Barrichello. Todos lo han alabado, en una categoría en el que la exigencia es máxima y los elogios no abundan.

colapinto f1 3.jpg Con su simpatía fuera de la pista y su profesionalismo al volante, Franco Colapinto conquistó al mundo de la máxima en solo 3 carreras. (Foto: Cuenta de Instagram de F1 Oficial)

Es por eso, que ese comentario en Instagram, aunque sea muy breve, es significativo. No harían esa alución a un piloto que solo está para probar autos o puestas a punto en entrenamientos. Nunca lo hacen.

Ya dijimos muchas veces que Williams se equivocó al contratar tanto tiempo antes a Sainz. Y James Vowles lo sabe. Por eso anda haciendo gestiones para que la única butaca libre por el momento, una de Sauber, quede para el argentino. Aunque sea el peor auto del momento. El año que viene, recibe el motor de Audi en su desembarco a la F1.

Si Franco Colapinto "se ha instalado bien", que nadie se atreva a "desinstalarlo".