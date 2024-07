El sorpresivo look del Dibu Martínez que emocionó a los argentinos

Diseño sin título (9).jpg

Este gesto rememora el 3 de diciembre de 2022, cuando la Selección enfrentó a Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar. En aquel partido, Dibu realizó una atajada crucial en el último minuto, deteniendo un potente remate de Garang Kuol que podría haber cambiado el resultado. Esta parada, celebrada con fervor por el arquero y sus compañeros, quedó grabada en la memoria de los hinchas.

La repetición de su corte con los colores de la 'Celeste y Blanca' cansó furor entre los fanáticos, recordando aquel momento de gloria y fortaleciendo la esperanza de un nuevo triunfo.

El padre del Dibu Martínez reveló el INCREÍBLE motivo por el que su hijo baila en los penales

Emiliano "Dibu" Martínez se convirtió en un referente de la Selección Argentina y se ganó el corazón de los hinchas gracias a su seguridad, su capacidad y, sobre todo, su personalidad. En la previa de la semifinal de la Copa América, en la que la Scaloneta enfrentará a Canadá, Beto, el padre del Dibu Martínez, explicó por qué su hijo baila cuando festeja los penales, un ritual que el arquero de la Selección Argentina repitió en la emocionante definición contra Ecuador en los cuartos de final del certamen continental.

"Toda la tribuna le chifla, le grita y él no dice nada. Después, si ataja un penal, se da vuelta y baila, pero baila por los nervios que tiene encima. No pasa por otro lado. No es para cargar a nadie", comentó el padre del arquero campeón del mundo en una entrevista que dio a DSports.

"Si supieran quién es Emiliano, ni los chilenos, ni los franceses, ni los colombianos hablarían mal. Es un tipo espectacular, un padre ejemplar, un pibe sencillo que no molesta a nadie", añadió Beto.