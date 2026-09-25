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La reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga: será la madrina

La influencer Carola Gil, hermana de Andrés Gil, anunció que espera su primera hija junto al futbolista Nicolás Fonseca, y su amiga, Tini Stoessel, no tardó en manifestar su alegría.

25 sept 2026, 17:50
La emocionada reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga: será la madrina

La emocionada reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga: será la madrina

La emocionada reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga: será la madrina

La emocionada reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga: será la madrina

Carola Gil, hermana de Andrés Gil y amiga íntima de Tini Stoessel, anunció que espera su primer hijo junto al futbolista Nicolás Fonseca. La pareja, que comenzó su relación en 2024 tras conocerse en una fiesta, compartió la noticia en las redes sociales con una serie de fotografías que generaron una inmediata repercusión entre sus seguidores y figuras del espectáculo.

El anuncio se dio a conocer mediante un posteo en Instagram con dos imágenes en blanco y negro: en una, Gil aparece de perfil sosteniendo una cámara mientras se toca la panza; en la otra, se la ve junto a Fonseca en un ascensor, abrazados y fotografiándose frente a un espejo. Como pie de foto, apenas tres emojis: un pollito saliendo del cascarón, corazones y una carita conteniendo las lágrimas.

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La reacción de Tini no tardó en llegar. La cantante comentó la publicación de su amiga con un mensaje que decía: "TE AMOOOOOOOO", acompañado de varios emojis llorando y corazones blancos. Carola no tardó en responder con el mismo entusiasmo: "Te amamos con tu ahijada".

Stoessel no se limitó al comentario: también compartió la primera de las fotografías en sus historias de Instagram, musicalizada con el tema Daisies de Justin Bieber, con el texto "TE AMO TE AMO" sobreimpreso, además de emojis de llanto y corazones blancos.

Al poco tiempo de publicar la noticia, Leandro Saifir la llamó en vivo desde Rumis, el programa de Lizardo Ponce en La Casa Streaming, para felicitarla. Allí, Gil confirmó que espera una nena: "Se viene una pequeña Carolita", dijo entre risas, aunque aclaró que el nombre real ya está elegido, aunque prefiere no revelarlo.

Consultada por los padrinos, fue clara al confirmar que Tini será la madrina: "No, chicos, claramente el hermano de Nicolás", comenzó, y agregó: "Y Tini, obvio que va". Sobre la elección, explicó: "Es una cuestión también de mi primera hija".

Sobre cómo transita el embarazo, fue categórica: "Estoy en mi mejor momento de plenitud y felicidad absoluta. Me siento bárbara. No tuve una náusea, nada". Además, contó que la pareja ya vive en Brasil, donde el futbolista juega actualmente.

¿Cuál es la condición que Tini Stoessel les impuso a los invitados de su boda con Rodrigo De Paul?

A medida que se acerca la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Marcela Coronel reveló en Primicias Ya que la cantante habría elegido enviar a cada invitado un link privado e intransferible que, además de la invitación, contiene el dress code exigido para la fiesta: la consigna sería "gala", con imágenes de referencia que apuntan a una estética clásica y elegante —lejos de lo extravagante que algunos asociaron con la Met Gala—, e incluye también indicaciones para los hombres, con y sin corbata según el caso; el casamiento, previsto para mediados de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, llega en medio de la interna familiar que Tini atraviesa con su padre, Alejandro Stoessel.

     

 

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