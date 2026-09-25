La reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga: será la madrina

Al poco tiempo de publicar la noticia, Leandro Saifir la llamó en vivo desde Rumis, el programa de Lizardo Ponce en La Casa Streaming, para felicitarla. Allí, Gil confirmó que espera una nena: "Se viene una pequeña Carolita", dijo entre risas, aunque aclaró que el nombre real ya está elegido, aunque prefiere no revelarlo.

Consultada por los padrinos, fue clara al confirmar que Tini será la madrina: "No, chicos, claramente el hermano de Nicolás", comenzó, y agregó: "Y Tini, obvio que va". Sobre la elección, explicó: "Es una cuestión también de mi primera hija".

Sobre cómo transita el embarazo, fue categórica: "Estoy en mi mejor momento de plenitud y felicidad absoluta. Me siento bárbara. No tuve una náusea, nada". Además, contó que la pareja ya vive en Brasil, donde el futbolista juega actualmente.

¿Cuál es la condición que Tini Stoessel les impuso a los invitados de su boda con Rodrigo De Paul?

A medida que se acerca la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Marcela Coronel reveló en Primicias Ya que la cantante habría elegido enviar a cada invitado un link privado e intransferible que, además de la invitación, contiene el dress code exigido para la fiesta: la consigna sería "gala", con imágenes de referencia que apuntan a una estética clásica y elegante —lejos de lo extravagante que algunos asociaron con la Met Gala—, e incluye también indicaciones para los hombres, con y sin corbata según el caso; el casamiento, previsto para mediados de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, llega en medio de la interna familiar que Tini atraviesa con su padre, Alejandro Stoessel.