El "Wandagate" sigue perjudicando a Mauro Icardi: la TAJANTE decisión que analiza el Galatasaray

image.png

En declaraciones recientes, Ozgur señaló que el equipo de Estambul no descarta rescindir el contrato del jugador debido a las controversias extradeportivas que rodean su figura. Sin embargo, también destacó el respaldo que Icardi aún conserva dentro del club: "Me dijeron que no están molestos con Mauro, pero ellos esperaban que la recuperación de su lesión se realizara completamente en Estambul. Aun así, lo consideran fundamental para el equipo y creen que estará listo para la pretemporada".