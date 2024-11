La letal declaración del DT del Galatasaray sobre Wanda Nara: ¿qué dirá Mauro Icardi?

dt Galatasaray - Okan Buruk.jfif

Y tras relacionar los escándalos conyugales con el bajo rendimiento deportivo de Icardi, Buruk destacó su costado humano. “Es una persona familiar. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre le ayudamos. Lo más importante en la vida es la familia”, confió.

En tanto, el DT dejó en claro que si Mauro no logra estabilizarse emocionalmente le será muy complejo dar su mejor versión dentro de la cancha. “El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo. Ahora vamos a ver si hacemos posible que vuelva lo más rápido posible”, concluyó.

Mauro Icardi rompió el silencio sobre su enfrentamiento con Wanda Nara: "Circo mediático"

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar y este miércoles explotó un nuevo escándalo cuando se supo que la conductora hizo un pedido de desalojo para el futbolista, que se encuentra en el barrio privado de Santa Bárbara.

En medio de esta situación, el futbolista hizo un contundente descargo en diálogo con el panelista Pepe Ochoa, quien luego lo compartió al aire en LAM (América).

“Porque quiero cuidar las recomendaciones que me dan mis abogadas, en este punto es importante que todo lo que declare solamente sea en la justicia. Respeto mucho el trabajo de todos ustedes. Cuando hablé será porque ya expresé todo primero donde se debe manejar esto, que es en la Justicia”, sentenció en primer lugar.

Sin embargo, a pesar de su decisión, realizó ciertas aclaraciones. “Para no desmerecer un tema que es tan delicado y están involucradas mis hijas, porque a mí me interesa preservarlas y cuidarlas. No me interesa el circo mediático que están haciendo del otro lado de algo tan triste para mí y sensible, como es la fractura de una familia”, explicó.

Además, resaltó: “Mi prioridad hoy es cuidar a mis hijas, espero que esto no afecte ni a ellas ni a los hermanos. Mi otra prioridad es cuidar mi recuperación porque mi pierna y la rehabilitación física son con lo que trabajo y el sustento de una familia".

“He cumplido siempre con mis obligaciones como padre, ya tendremos tiempo de charlar personalmente. Lamento que en este momento hablar pueda entorpecer la causa que están llevando adelante los abogadas”, finalizó.