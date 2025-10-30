En la cuerda floja: los jugadores de River que se pueden perder el Superclásico

River necesita ganar sí o sí. Actualmente, ocupa posiciones de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, pero con una diferencia mínima sobre sus perseguidores. En un contexto de irregularidad, dejar puntos en el camino podría ser determinante.

Por qué Gallardo arriesgaría a Martínez Quarta, Rivero y Acuña

El entrenador sabe que su defensa encontró una base sólida en las últimas fechas y que reemplazar a cualquiera de los tres implicaría modificar la estructura táctica y la salida limpia desde el fondo.

Marcos Acuña, de hecho, no tiene un reemplazante natural en el plantel. Milton Casco no atraviesa un buen momento y Gallardo incluso llegó a utilizar a Rivero como lateral izquierdo ante Talleres, una solución de emergencia que funcionó, pero que no convenció al DT como opción permanente.

En el caso de Martínez Quarta y Rivero, ambos conforman la dupla central más confiable de los últimos meses. La coordinación entre ellos permitió sostener varios resultados ajustados y mejorar el rendimiento defensivo general. Sin embargo, el riesgo es alto: si alguno de los dos es amonestado ante Gimnasia, River podría llegar al Superclásico con una defensa improvisada.

Qué alternativas tiene River si alguno de los defensores es suspendido

El panorama no es del todo sombrío, aunque sí exigente. Gallardo cuenta con Paulo Díaz como principal alternativa. El chileno, que perdió terreno en la rotación, está en condiciones de reaparecer en el once titular si alguna suspensión lo obliga.

Otra opción es Sebastián Boselli, joven defensor que ha mostrado buen rendimiento en los entrenamientos y que podría sumar minutos si el técnico decide reservar a alguno de los titulares. En tanto, Casco podría ocupar el lateral izquierdo, mientras que Juan Carlos Portillo —habitualmente mediocampista— es otra alternativa posible, dado que ya ha rendido como marcador central en partidos anteriores y puede desempeñarse como lateral.

De todos modos, la idea de River es evitar recurrir a estas variantes. En Núñez no quieren imaginar un escenario en el que los tres defensores queden fuera del Superclásico.

Por qué el partido ante Gimnasia es tan importante para River

Más allá del valor simbólico del próximo enfrentamiento con Boca, el duelo ante Gimnasia tiene una relevancia directa en la clasificación a las copas internacionales. River busca sostener su posición en la tabla anual para asegurarse al menos el acceso al repechaje de la Libertadores.

El equipo viene de una serie de resultados irregulares, incluyendo la eliminación de la Copa Argentina y una seguidilla de derrotas en el Clausura. Esa inestabilidad encendió las alarmas y llevó a Gallardo a replantear su estrategia para el cierre del torneo.

El encuentro frente al Lobo, entonces, será una prueba de carácter. La hinchada espera una reacción inmediata, y el cuerpo técnico pretende que el equipo recupere confianza antes del clásico. El equilibrio entre cuidar jugadores y competir al máximo nivel será la clave de la semana.

La mirada puesta en la Bombonera

Mientras tanto, la expectativa por el Superclásico crece. El encuentro ante Boca, programado para el domingo 9 de noviembre, podría definir no solo el orgullo deportivo, sino también buena parte del futuro inmediato de ambos equipos.

Gallardo es consciente de que un triunfo en la Bombonera podría cambiar el ánimo del plantel y consolidar su continuidad en los primeros puestos. Sin embargo, una suspensión o una derrota previa ante Gimnasia complicaría aún más el panorama.

El DT evalúa cada detalle. Durante los entrenamientos, se enfocó en ajustar la salida desde el fondo y en reforzar la presión alta, dos aspectos que considera esenciales para enfrentar a un Boca que llega en alza. En ese contexto, mantener la línea defensiva titular parece ser su prioridad.

El Muñeco sabe que la solidez defensiva será su mayor fortaleza en el clásico, y por eso confía en que sus jugadores podrán evitar las amonestaciones que los dejen afuera del partido más esperado del fútbol argentino.

Un cierre de temporada a pura tensión

River transita un cierre de año cargado de desafíos. Sin títulos locales ni competencia internacional vigente, la clasificación a la Copa Libertadores 2026 se convirtió en el gran objetivo.

Para alcanzarlo, deberá sortear los riesgos inmediatos: ganarle a Gimnasia sin sufrir suspensiones y llegar con su mejor versión al Superclásico. Gallardo apuesta por la experiencia y la jerarquía de sus defensores titulares, confiando en que sabrán manejar la presión.

En Núñez, todos lo saben: cualquier detalle puede marcar la diferencia. Y en este tramo final, el margen de error se achica al mínimo.