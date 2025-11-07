¡Es oficial! Franco Colapinto seguirá en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1: el anuncio que emocionó a todos

Además, el apoyo de Latinoamérica —con el respaldo de patrocinadores como Mercado Libre— resultó fundamental para reforzar su vínculo con la escudería, que busca recuperar protagonismo en la nueva era técnica de la Fórmula 1.

Cómo llega Colapinto a este anuncio

El argentino había reemplazado a Jack Doohan a mediados de 2025 y, pese a las dificultades iniciales, logró consolidarse dentro del equipo. En las últimas carreras, mostró una evolución constante, llegando incluso a igualar el rendimiento de Gasly en clasificación y ritmo de carrera.

El anuncio también pone fin a las especulaciones sobre un posible regreso de Doohan, quien continuará como piloto reserva. Para Colapinto, en cambio, la noticia marca el comienzo de una nueva etapa: la de afianzarse como piloto estable en la F1 y referente del automovilismo argentino.