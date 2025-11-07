En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

¡Es oficial! Franco Colapinto seguirá en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1: el anuncio que emocionó a todos

El piloto argentino fue confirmado como titular de Alpine para 2026 y continuará junto a Pierre Gasly. La escudería apuesta por su crecimiento en la nueva era de motores Mercedes.

¡Es oficial! Franco Colapinto seguirá en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1: el anuncio que emocionó a todos
¡Es oficial! Franco Colapinto seguirá en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1: el anuncio que emocionó a todos

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ya está definido. Alpine confirmó oficialmente que el piloto argentino continuará en el equipo como titular durante la temporada 2026, consolidando su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Leé también El mensaje de Colapinto a sus fanáticos antes del GP de Brasil: 'Los verdaderos..."
el mensaje de colapinto a sus fanaticos antes del gp de brasil: los verdaderos...
Vamos @francolapinto I’ve been following Franco’s progress throughout his time in Formula O

Colapinto, que se unió a la escudería a comienzos de 2025 tras su paso por Williams, compartirá nuevamente equipo con Pierre Gasly. La continuidad del argentino se da en un contexto de reconstrucción para Alpine, que iniciará una nueva etapa como cliente de motores Mercedes a partir del próximo año.

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "Vamos Nene @FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era."
View this post on Instagram

A través de un posteo en redes sociales, Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto para el 2026. "¡Vamos nene! Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo de cara a la nueva era reglamentaria", reza el posteo que acumuló, en cuestión de segundos, miles de comentarios de los fanáticos del argentino.

Qué significa la continuidad de Colapinto para Alpine

La confirmación de Colapinto representa un paso hacia la estabilidad en el equipo francés, tras meses de cambios internos y resultados irregulares. Su rendimiento mejoró notablemente desde el receso de mitad de temporada, y su progreso fue clave para asegurar el asiento en 2026.

Además, el apoyo de Latinoamérica —con el respaldo de patrocinadores como Mercado Libre— resultó fundamental para reforzar su vínculo con la escudería, que busca recuperar protagonismo en la nueva era técnica de la Fórmula 1.

Cómo llega Colapinto a este anuncio

El argentino había reemplazado a Jack Doohan a mediados de 2025 y, pese a las dificultades iniciales, logró consolidarse dentro del equipo. En las últimas carreras, mostró una evolución constante, llegando incluso a igualar el rendimiento de Gasly en clasificación y ritmo de carrera.

El anuncio también pone fin a las especulaciones sobre un posible regreso de Doohan, quien continuará como piloto reserva. Para Colapinto, en cambio, la noticia marca el comienzo de una nueva etapa: la de afianzarse como piloto estable en la F1 y referente del automovilismo argentino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine
Notas relacionadas
La Fórmula 1 eligió una foto especial de Colapinto para Brasil y los fanáticos enloquecieron
El extraño entrenamiento de Franco Colapinto antes del GP de Brasil que se volvió viral
La foto de Franco Colapinto a caballo con la indirecta más punzante para la China Suárez

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar