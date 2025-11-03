El mensaje de Colapinto a sus fanáticos antes del GP de Brasil: 'Los verdaderos..."

Qué se sabe sobre su continuidad en Alpine

El Gran Premio de Brasil llega en un contexto particular para Colapinto, ya que se espera un anuncio inminente sobre su continuidad en Alpine para la temporada 2026. Sin embargo, el joven argentino se mostró tranquilo y enfocado.

“No le doy mucha importancia al mundo exterior y, en general, estoy más contento en el equipo con lo que estoy haciendo, y creo que los aficionados también”, aseguró.

En ese sentido, también recordó la diferencia respecto al año anterior: “El año pasado, probablemente obtuve mejores resultados, y eso probablemente hizo que los argentinos se interesaran un poco más en las carreras”.

Más allá de las dificultades deportivas, Colapinto mantiene la confianza del equipo y el apoyo del público, que lo adoptó como símbolo de una nueva generación del automovilismo argentino.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Brasil 2025

El Gran Premio de Brasil se disputará en el tradicional circuito de Interlagos, con el siguiente cronograma (hora argentina):

Viernes 7 de noviembre: Práctica 1 (11:30) y Clasificación Sprint (15:30).

Sábado 8 de noviembre: Carrera Sprint (11:00) y Clasificación (15:00).

Domingo 9 de noviembre: Carrera principal (14:00).

Los fanáticos podrán seguir todas las instancias del fin de semana a través de Disney Plus, F1 TV Pro y Fox Sports en televisión por cable.

Con su serenidad habitual y una madurez poco común para su edad, Franco Colapinto se alista para un nuevo desafío en la Fórmula 1. En Interlagos, una vez más, el rugido de los motores se mezclará con los cánticos argentinos que lo acompañan a cada paso.