Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

El mensaje de Colapinto a sus fanáticos antes del GP de Brasil: 'Los verdaderos..."

El piloto argentino se prepara para una nueva carrera en el circuito de Interlagos, donde miles de hinchas viajarán para alentarlo. Entre la emoción y la cautela, habló sobre su presente en Alpine y la pasión de los fanáticos argentinos.

El Gran Premio de Brasil promete ser una de las fechas más especiales de la temporada para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine volverá a subirse a su monoplaza el próximo fin de semana, con el aliento de una multitud que agotó entradas y vuelos desde la Argentina para acompañarlo en San Pablo.

COLAPINTO_INTERLAGOS

Consciente del fervor que despierta, Colapinto se refirió a la expectativa que genera su presencia en la Fórmula 1 y al vínculo con sus seguidores. “Sé que habrá muchos en Brasil, ojalá tantos como el año pasado, y me alegrará verlos a todos. Estoy seguro de que lo entienden, pueden ver cuál es la situación en este momento y, para ser honesto, estoy muy concentrado en mi trabajo”, expresó con serenidad.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el apoyo de los hinchas argentinos

En medio de una temporada más irregular en cuanto a resultados, el piloto nacido en Pilar valoró el acompañamiento incondicional de sus seguidores. “Este año estamos teniendo algunas dificultades, pero los verdaderos aficionados siguen ahí, y eso es lo más importante”, señaló.

Colapinto reconoció que la pasión argentina también lo impulsa dentro de la pista: “Hay mucha pasión que viene de Argentina, y gran parte de esa pasión me impulsa también a mí”. La expectativa que generó su desembarco en la máxima categoría se mantiene intacta, y el Gran Premio de Brasil volverá a ser una demostración de esa conexión entre el piloto y su gente.

Qué se sabe sobre su continuidad en Alpine

El Gran Premio de Brasil llega en un contexto particular para Colapinto, ya que se espera un anuncio inminente sobre su continuidad en Alpine para la temporada 2026. Sin embargo, el joven argentino se mostró tranquilo y enfocado.

“No le doy mucha importancia al mundo exterior y, en general, estoy más contento en el equipo con lo que estoy haciendo, y creo que los aficionados también”, aseguró.

En ese sentido, también recordó la diferencia respecto al año anterior: “El año pasado, probablemente obtuve mejores resultados, y eso probablemente hizo que los argentinos se interesaran un poco más en las carreras”.

Más allá de las dificultades deportivas, Colapinto mantiene la confianza del equipo y el apoyo del público, que lo adoptó como símbolo de una nueva generación del automovilismo argentino.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Brasil 2025

El Gran Premio de Brasil se disputará en el tradicional circuito de Interlagos, con el siguiente cronograma (hora argentina):

  • Viernes 7 de noviembre: Práctica 1 (11:30) y Clasificación Sprint (15:30).

  • Sábado 8 de noviembre: Carrera Sprint (11:00) y Clasificación (15:00).

  • Domingo 9 de noviembre: Carrera principal (14:00).

Los fanáticos podrán seguir todas las instancias del fin de semana a través de Disney Plus, F1 TV Pro y Fox Sports en televisión por cable.

Con su serenidad habitual y una madurez poco común para su edad, Franco Colapinto se alista para un nuevo desafío en la Fórmula 1. En Interlagos, una vez más, el rugido de los motores se mezclará con los cánticos argentinos que lo acompañan a cada paso.

