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Se filtró qué piensa el papá de Tini Stoessel de Rodrigo De Paul: la revelación que sorprendió a todos

Agustín Rodríguez, abogado de los padres de Tini Stoessel, habló en Primicias Ya y reveló qué le dijo Alejandro sobre Rodrigo De Paul, el futuro esposo de su hija.

4 sept 2026, 12:45
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Mientras se multiplican las versiones sobre la interna que atraviesa la familia de Tini Stoessel, salió a la luz un dato clave que involucra directamente a Rodrigo De Paul. El abogado de sus padres, Agustín Rodríguez, contó qué le dijo Alejandro Stoessel en distintas conversaciones sobre el futbolista, futuro esposo de su hija, y sus palabras fueron contundentes.

En diálogo en vivo con Primicias Ya por América TV, Luis Ventura no esquivó el tema y fue directo al punto: quiso saber qué relación mantienen Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera con el actual jugador de la Selección Argentina y, especialmente, cuál es la opinión que tienen sobre él.

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“¿Cómo es la relación de Alejandro y la mamá con respecto a Rodrigo De Paul, el novio de su hija?”, preguntó el periodista al letrado. Y la respuesta de Rodríguez no sólo sorprendió por el tono sino, sobre todo, por las palabras que aseguró haber escuchado del padre de Tini cuando hablaron del futbolista.

En ese sentido, el abogado encontró un punto en común con el padre de Tini: la pasión por el fútbol. “Con él hablamos varias veces, porque nos gusta el fútbol a los dos”, contó durante la entrevista.

A partir de esas conversaciones, Rodríguez dejó en claro que la imagen que Alejandro Stoessel tiene de Rodrigo De Paul está lejos de ser negativa. Por el contrario, aseguró que siempre recibió comentarios favorables por parte del padre de la cantante cuando hablaron sobre la pareja de su hija.

“La verdad, siempre me ha hablado muy bien de Rodrigo y nunca me ha dicho nada fuera de la lógica”, sostuvo el abogado, llevando tranquilidad respecto del vínculo entre el futbolista y la familia de Tini Stoessel.

Pero eso no fue todo. Rodríguez también hizo especial hincapié en la manera en la que Alejandro suele expresarse cuando habla de Rodrigo De Paul. Según relató, sus palabras hacia el futbolista fueron siempre marcadamente afectuosas.

“La verdad que ha sido muy afectuoso y con palabras muy afectuosas hacia él”, concluyó el letrado, dejando así expuesta la buena consideración que, al menos según sus conversaciones con Alejandro Stoessel, existe hacia el novio y futuro esposo de Tini.

De qué fue operado el papá de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

La tensión entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa un momento por demás delicado y, en medio de del conflicto familiar, el productor debió ser operado en las últimas horas.

La intervención médica se produjo luego de que su estado de salud no presentara la evolución esperada. Días atrás, Alejandro había sido internado debido a la obstrucción de una arteria. Tras recibir el alta, volvió a su domicilio, aunque ahora debió someterse nuevamente a un procedimiento.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde detalló cómo se encuentra actualmente el padre de la cantante. "En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor", explicó el periodista.

Además, Ochoa vinculó el delicado momento de salud con la situación personal que atraviesa el productor a raíz del conflicto con su hija. En ese sentido, señaló: "Toda esta situación lo tiene muy mal. Fue en el mismo lugar que el otro día mostramos las imágenes".

Así, mientras crece la exposición pública por la interna familiar, la salud de Alejandro Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena tras la reciente intervención.

Foto recreada con IA.

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