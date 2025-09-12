En vivo Radio La Red
POLÉMICA EN PORTUGAL

Escándalo: la furia del mejor amigo de Diogo Jota tras aparecer en la tapa de una revista con la viuda

El futbolista del Al-Hilal estalló contra una revista que insinuó un vínculo sentimental con Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota. Figuras como la hermana de Cristiano Ronaldo también repudiaron la publicación.

El fútbol portugués vive momentos de conmoción tras una polémica que estalló en los medios locales y que tiene como protagonista a Rúben Neves, actual jugador del Al-Hilal. El volante de 28 años respondió con dureza a una revista que lo vinculó sentimentalmente con Rute Cardoso, la viuda de su excompañero Diogo Jota, fallecido en un accidente de tránsito en julio pasado en España.

La publicación, que llevó el título “Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”, generó un escándalo que rápidamente trascendió fronteras y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Qué dijo Rúben Neves tras la publicación de la revista

La respuesta del futbolista no tardó en llegar y fue contundente. A través de sus redes sociales, Neves expresó su enojo con un mensaje cargado de indignación: “La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz”.

Además, defendió de manera pública a su pareja, Débora Lourenço, con quien mantiene una relación desde hace más de 11 años: “Con ella he formado una familia que me enorgullece y nunca estuvimos envueltos en polémicas. Hemos dado lo mejor de nosotros para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible”.

El jugador también dejó en claro que su vínculo con la viuda de Jota se limita a un gesto de apoyo en un momento tan doloroso. “Estamos orgullosos de la fuerza que ha demostrado, estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe”, cerró su descargo.

Cómo reaccionaron los hinchas y las figuras públicas

Las palabras de Neves recibieron miles de mensajes de respaldo en Portugal. Entre los apoyos más resonantes se destacó el de Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, quien no dudó en cuestionar duramente a la revista TV Guía: “Habían caído tan bajo por dinero... nadie mínimamente humano permitiría que saliera a la luz algo tan vergonzoso”.

Su comentario rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió un debate sobre los límites del periodismo de espectáculos y la privacidad de los futbolistas en momentos de duelo.

La polémica también cruzó fronteras. En Inglaterra, el medio The Mirror tituló: “Rúben Neves, furioso, critica a una revista tras cuestionar su relación con la viuda de Diogo Jota”. Otros portales británicos destacaron que el volante negó de manera categórica cualquier vínculo sentimental con Cardoso.

Cuál fue la verdadera relación entre Neves y Diogo Jota

La amistad entre ambos futbolistas nació en el Porto y se fortaleció en el Wolverhampton, donde compartieron varias temporadas en la Premier League. Aunque sus caminos se separaron —Jota rumbo al Liverpool y Neves al fútbol árabe—, continuaban reuniéndose en la Selección de Portugal y mantenían un fuerte vínculo fuera de las canchas.

Tras la trágica muerte de Jota, Neves no solo estuvo presente en el funeral en Portugal, sino que también participó activamente en homenajes en Inglaterra y Portugal. Incluso llegó a utilizar el dorsal de su amigo en algunos partidos, como gesto de memoria y respeto. En aquel momento, escribió un mensaje conmovedor: “Más que amigos somos familia, y no vamos a dejar de serlo”.

Lejos de tratarse de un simple rumor, la portada de la revista tocó una fibra sensible en un contexto marcado por la tragedia y la reconstrucción familiar. Para Rute Cardoso, los gestos de apoyo de Neves fueron un sostén clave, tanto para ella como para los hijos que tuvo con Jota.

Sin embargo, la insinuación de un romance no solo afectó al jugador del Al-Hilal y a su esposa, sino que también expuso innecesariamente a la familia del delantero fallecido.

Lo cierto es que, en este caso, la respuesta de Neves fue clara y categórica: lo une a la viuda de su amigo un lazo de respeto y acompañamiento, no una relación sentimental.

