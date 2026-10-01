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Decisión final

Rechazaron los planteos del empresario Marcelo Porcel y lo enviaron a juicio

El magistrado Carlos Bruniard ya había dado la orden, pero la defensa del acusado había pedido la nulidad del caso. La investigación se cerró y será juzgado por tres delitos contra 10 menores de edad.

Rechazaron los planteos del empresario Marcelo Porcel y lo enviaron a juicio. (Foto: archivo)

Rechazaron los planteos del empresario Marcelo Porcel y lo enviaron a juicio. (Foto: archivo)

El juez Carlos Bruniard rechazó los planteos de la defensa del empresario Marcelo Porcel y elevó a juicio oral la causa en la que está acusado por presunto abuso sexual de menores. La investigación comprende diez hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2023.

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El magistrado ya había dispuesto en agosto avanzar hacia el juicio, pero la defensa del acusado presentó distintos planteos y pidió la nulidad de la causa. Tras rechazar esos recursos, la Justicia dio por cerrada la etapa de investigación y el expediente quedó encaminado al debate oral.

La resolución hizo lugar al pedido del fiscal Pablo Turano y del abogado Pablo Gianotti, representante de las familias de las presuntas víctimas. Porcel llegará a juicio acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil.

La causa investiga diez hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2023 y que involucran a compañeros de sus hijos, todos menores de 13 años. Según la investigación judicial, los episodios habrían tenido lugar en distintas propiedades vinculadas al acusado: un departamento ubicado en Palermo, otro perteneciente a su madre en Puerto Madero y una vivienda familiar en Londres.

La investigación se cerró y Porcel será juzgado por tres delitos contra 10 menores de edad. (Foto: archivo)

La investigación se cerró y Porcel será juzgado por tres delitos contra 10 menores de edad. (Foto: archivo)

Uno de los puntos centrales de la causa son las declaraciones realizadas por los chicos en Cámara Gesell. La defensa de Porcel buscó que esos testimonios fueran descartados, pero Bruniard rechazó el planteo y consideró válida esa prueba para avanzar hacia el juicio.

Los agravantes que analiza la Justicia

La investigación considera que los hechos atribuidos al empresario presentan distintos agravantes. Entre ellos aparecen la edad de las presuntas víctimas, el vínculo de confianza que Porcel mantenía con ellas por ser el padre de sus compañeros y la presunta reiteración de los episodios durante un período prolongado.

Porcel continuará en libertad mientras avanza el proceso judicial, aunque deberá cumplir medidas de control. Ante la existencia de riesgos procesales señalados en el expediente, se dispuso que sea monitoreado en tiempo real por una comisaría.

El empresario también había solicitado ser juzgado mediante un juicio por jurados, pero Bruniard rechazó ese pedido. De esta manera, el debate oral estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces profesionales.

En pocas palabras

  • Empresario Marcelo Porcel: Fue enviado a juicio oral por presunto abuso sexual de menores.
  • Causa judicial: Imputado por diez hechos ocurridos entre 2022 y 2023 en distintas propiedades.
  • Resolución del juez: Se rechazaron planteos de nulidad de la defensa y se validaron testimonios de menores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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