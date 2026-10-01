Rechazaron los planteos del empresario Marcelo Porcel y lo enviaron a juicio

La investigación se cerró y Porcel será juzgado por tres delitos contra 10 menores de edad. (Foto: archivo)

Uno de los puntos centrales de la causa son las declaraciones realizadas por los chicos en Cámara Gesell. La defensa de Porcel buscó que esos testimonios fueran descartados, pero Bruniard rechazó el planteo y consideró válida esa prueba para avanzar hacia el juicio.

Los agravantes que analiza la Justicia

La investigación considera que los hechos atribuidos al empresario presentan distintos agravantes. Entre ellos aparecen la edad de las presuntas víctimas, el vínculo de confianza que Porcel mantenía con ellas por ser el padre de sus compañeros y la presunta reiteración de los episodios durante un período prolongado.

Porcel continuará en libertad mientras avanza el proceso judicial, aunque deberá cumplir medidas de control. Ante la existencia de riesgos procesales señalados en el expediente, se dispuso que sea monitoreado en tiempo real por una comisaría.

El empresario también había solicitado ser juzgado mediante un juicio por jurados, pero Bruniard rechazó ese pedido. De esta manera, el debate oral estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces profesionales.