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MUNDIAL 2026

España venció a Bélgica y se metió en las semifinales del Mundial 2026

El seleccionado español ganó 2 a 1 en Los Ángeles con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Charles De Ketelaere había marcado el empate transitorio para Bélgica.

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El conjunto español se instaló entre los cuatro mejores equipos del certamen. (Foto: Reuters)

El conjunto español se instaló entre los cuatro mejores equipos del certamen. (Foto: Reuters)

España derrotó 2 a 1 a Bélgica este viernes en el Estadio Los Ángeles de Inglewood y avanzó a las semifinales del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, mientras que Charles De Ketelaere anotó para el conjunto belga.

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El encuentro, correspondiente a los cuartos de final del torneo, enfrentó a dos de las principales potencias europeas en la búsqueda de un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del certamen.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. (Foto: Reuters)

El equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. (Foto: Reuters)

Los goles del primer tiempo

España tomó la iniciativa desde el comienzo y logró abrir el marcador a los 29 minutos del primer tiempo. Fabián Ruiz aprovechó una de las llegadas del conjunto español y convirtió el 1 a 0 para darle ventaja a su equipo.

Bélgica reaccionó antes del descanso y consiguió la igualdad a los 40 minutos de la primera etapa. Charles De Ketelaere apareció en ataque y marcó el 1 a 1 con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

Charles De Ketelaere consiguió la igualdad a los 40 minutos de la primera etapa. (Foto: Reuters)

Charles De Ketelaere consiguió la igualdad a los 40 minutos de la primera etapa. (Foto: Reuters)

En el complemento, España mantuvo el control del juego y encontró la diferencia definitiva cuando restaban pocos minutos para el final. A los 42 minutos del segundo tiempo, Mikel Merino convirtió el gol que selló el triunfo y la clasificación española a las semifinales.

Las estadísticas del encuentro

Las estadísticas reflejaron el dominio del conjunto español a lo largo del partido. España registró un 64% de posesión de la pelota, completó 603 pases y remató 17 veces al arco. Bélgica, en tanto, tuvo un 36% de posesión, realizó 247 pases y finalizó con cinco disparos al arco.

El árbitro inglés Michael Oliver mostró tarjetas amarillas a Aymeric Laporte en España y a Axel Witsel en Bélgica. No hubo expulsados durante el encuentro.

Con este resultado, España ratificó su buen momento en el Mundial 2026 y dio un nuevo paso en su objetivo de pelear por el título. El conjunto español llegaba a esta instancia después de superar a Portugal por 1 a 0 y ahora se instaló entre los cuatro mejores equipos del certamen.

España registró un 64% de posesión de la pelota, completó 603 pases y remató 17 veces al arco. (Foto: Reuters)

España registró un 64% de posesión de la pelota, completó 603 pases y remató 17 veces al arco. (Foto: Reuters)

Las formaciones de España y Bélgica para el partido del Mundial

Las alineaciones para saltar al terreno de juego del Estadio Los Ángeles se perfilan con los siguientes protagonistas desde el inicio:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

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