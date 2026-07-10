España venció a Bélgica y se metió en las semifinales del Mundial 2026

Charles De Ketelaere consiguió la igualdad a los 40 minutos de la primera etapa. (Foto: Reuters)

En el complemento, España mantuvo el control del juego y encontró la diferencia definitiva cuando restaban pocos minutos para el final. A los 42 minutos del segundo tiempo, Mikel Merino convirtió el gol que selló el triunfo y la clasificación española a las semifinales.

Las estadísticas del encuentro

Las estadísticas reflejaron el dominio del conjunto español a lo largo del partido. España registró un 64% de posesión de la pelota, completó 603 pases y remató 17 veces al arco. Bélgica, en tanto, tuvo un 36% de posesión, realizó 247 pases y finalizó con cinco disparos al arco.

El árbitro inglés Michael Oliver mostró tarjetas amarillas a Aymeric Laporte en España y a Axel Witsel en Bélgica. No hubo expulsados durante el encuentro.

Con este resultado, España ratificó su buen momento en el Mundial 2026 y dio un nuevo paso en su objetivo de pelear por el título. El conjunto español llegaba a esta instancia después de superar a Portugal por 1 a 0 y ahora se instaló entre los cuatro mejores equipos del certamen.

España registró un 64% de posesión de la pelota, completó 603 pases y remató 17 veces al arco. (Foto: Reuters)

Las formaciones de España y Bélgica para el partido del Mundial

Las alineaciones para saltar al terreno de juego del Estadio Los Ángeles se perfilan con los siguientes protagonistas desde el inicio:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.