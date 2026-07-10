El temor que rodea al Dibu Martínez en pleno Mundial 2026: el rumor que explotó tras sufrir con Egipto

Incluso esa teoría, que carece de algún fundamento técnico certero, llegó a los medios de comunicación al analizar el presente futbolístico del arquero argentino, que es pilar clave en la Selección que dirige Lionel Scaloni.

Cabe recordar que el Dibu Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha semanas antes del comienzo del Mundial 2026 y decidió no operarse para poder llegar con los tiempos a la competencia.

"La verdad me sentí un poco como que no pude ayudar a nadie y esa sensación de irme a casa sin poder ayudar nunca lo hice acá en la Selección y yo pienso que va a llegar mi momento", reconoció sin vueltas el destacado arquero argentino que juega en el Aston Villa de Inglaterra en diálogo con el canal TyC Sports esperanzado en lo que viene y poder alcanzar su habitual nivel.

El esperanzador vaticinio de un astrólogo sobre el Dibu Martínez ante Suiza

Guido Tejat evaluó el papel de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y fue tajante al hablar del rol que jugará el arquero Emiliano Dibu Martínez en la previa al duelo ante Suiza.

El astrólogo deportivo realizó una predicción sobre el próximo partido de la Selección argentina y combinó una advertencia con un mensaje esperanzador.

Aseguró que el partido será complejo, aunque destacó que Emiliano Dibu Martínez tendrá un papel determinante para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Según explicó, existen “aspectos similares al partido con Países Bajos 2022”, en referencia al recordado cruce de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina sufrió hasta el final y terminó imponiéndose en la definición por penales gracias a la actuación del arquero.

A través de su cuenta @FutbolConAstros, Guido Tejat compartió su lectura sobre el partido y anticipó que será una prueba exigente para los campeones del mundo.

“Séneca decía que el fuego prueba el oro y la adversidad, a los hombres fuertes. El sábado, Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros”, expresó.

Y vaticinó sobre la actuación que vislumbra del Dibu Martínez: “Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022”.

“Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado: feliz, festejando, sosteniendo a un país entero”, agregó con entusiasmo de cara al duelo de cuartos de final.