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"Esperando la muerte": el DT de Inglaterra recordó la semifinal del Mundial contra Argentina

Meses después de la remontada inolvidable en Atlanta por el Mundial 2026, Thomas Tuchel habló del partido y definió la derrota como “una agonía de proporciones épicas”.

La tremenda frase del DT de Inglaterra al recordar la semifinal contra Argentina. (Foto: Reuters).

La tremenda frase del DT de Inglaterra al recordar la semifinal contra Argentina. (Foto: Reuters).

La eliminación de Inglaterra ante la Selección argentina en la semifinal de la Copa del Mundo todavía genera repercusiones. Meses después de aquella remontada inolvidable en Atlanta, Thomas Tuchel recordó el partido y definió la derrota como “una agonía de proporciones épicas”.

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El entrenador alemán repasó aquella noche en el documental especial de una hora “Reflections” (Reflexiones), producido por la Federación Inglesa de Fútbol (FA), donde analizó las decisiones que tomó durante el encuentro y la reacción de la Albiceleste en los minutos finales.

Inglaterra había logrado ponerse en ventaja con un gol de Anthony Gordon a los 9 minutos del segundo tiempo y parecía encaminada a sostener el resultado. Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionó con una presión constante y terminó dando vuelta el marcador sobre el cierre.

“Concedimos una chance enorme justo antes de la pausa para tomar agua. Éramos nosotros esperando la muerte”, reconoció Tuchel al recordar cómo su equipo quedó replegado ante el avance argentino.

El entrenador explicó que la Selección argentina llevó el partido a un ritmo difícil de sostener y destacó la cantidad de variantes ofensivas que utilizó Scaloni para buscar el empate. “Argentina puso un nivel de locura increíble: cambio tras cambio, un atacante tras otro. Quedaron desbocados adelante. Nos costó muchísimo aguantar esa presión”, afirmó.

Inglaterra terminó en el tercer lugar del último Mundial (Créditos: Reuters)

Inglaterra terminó en el tercer lugar del último Mundial (Créditos: Reuters)

Según Tuchel, el tramo final del encuentro estuvo marcado por la sensación de que Inglaterra debía resistir cada ataque argentino. “Estábamos esperando la muerte”, sostuvo el técnico al describir los últimos minutos del partido, en los que la Albiceleste terminó inclinando la cancha hasta encontrar el resultado.

Uno de los puntos más cuestionados por los hinchas ingleses fueron los cambios realizados por Tuchel cuando su equipo ganaba 1-0. El entrenador decidió retirar a algunos futbolistas ofensivos para sumar jugadores defensivos e intentar sostener la ventaja. Entre esas modificaciones estuvo la salida de Anthony Gordon, reemplazado por el defensor Ezri Konsa.

Tuchel reconoció que esa decisión quedó marcada como una de las grandes discusiones posteriores al partido. “Es mi cicatriz y tengo que vivir con ella. Nadie está más herido que yo, nadie la deseaba más”, expresó. Y agregó: “Podés torturarte sin fin pensando: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, habríamos ganado’. Pero simplemente no lo sabés”.

La explicación de Tuchel sobre sus decisiones contra Argentina

Ante la consulta sobre si Inglaterra podría haber continuado atacando para mantener lejos de su arco a Lionel Messi y al resto de los futbolistas argentinos, el técnico defendió su elección. “Podríamos haberlo hecho y tal vez perdíamos 2-1 igual. Ahí la gente diría: ‘¿Este tipo está loco? ¿Por qué no cerró el partido?’”, explicó. “Fue mi solución al problema. Intenté ayudar, no tomás decisiones por ego”, añadió.

Tuchel también argumentó que sus jugadores llegaron al tramo final del Mundial con un desgaste importante debido a los desplazamientos y la exigencia del torneo.“Estábamos cansados mental y físicamente. Exhaustos. Y aun así aguantamos hasta el minuto 86”, señaló.

El festejo de Enzo Fernández tras anotar un gol histórico ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 (Foto: Reuters)

El festejo de Enzo Fernández tras anotar un gol histórico ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 (Foto: Reuters)

La ventaja inglesa se sostuvo hasta los minutos finales, cuando apareció la jerarquía argentina. A cinco minutos del cierre, Enzo Fernández convirtió un golazo desde media distancia que igualó el partido y renovó la ilusión de la Albiceleste. Ya en tiempo de descuento, Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez, quien marcó el 2-1 definitivo y selló el pase argentino a la final de la Copa del Mundo.

Tuchel vuelve a encontrarse con el público inglés

Las declaraciones del entrenador alemán se conocieron en la previa de una nueva convocatoria de la selección inglesa. Este viernes, Tuchel deberá presentar la lista de jugadores para los próximos compromisos de la Nations League y volverá a encontrarse con los hinchas en Wembley.

El técnico sabe que todavía existe malestar entre parte de los aficionados por aquella eliminación y cerró su reflexión con un mensaje de aprendizaje. “Esto es parte de un proceso para aprender y mejorar. Tengo que vivir con esto y seguir adelante”, concluyó.

La herida sigue abierta en Inglaterra y el debate no afloja. A meses de la dramática semifinal de la Copa del Mundo donde la Selección argentina dio vuelta un partido inolvidable sobre el final, Thomas Tuchel rompió el silencio sobre aquella noche épica en Atlanta.

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