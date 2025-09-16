En vivo Radio La Red
Deportes
Rosario Central
Boca
INESPERADO

Espió el celular de un hincha de Rosario Central y leyó un mensaje realmente insólito: "Se me..."

En el empate entre Rosario Central y Boca, un hincha compartió en redes la increíble conversación que espió en el celular de otro simpatizante. La anécdota se volvió viral y superó las 700 mil reproducciones en pocas horas.

Espió el celular de un hincha de Rosario Central y leyó un mensaje realmente insólito: Se me...
Leé también Boca empató 1 a 1 con Rosario Central por el Torneo Clausura 2025
Boca empató 1 a 1 con Rosario Central 

Pero no todo pasó en el campo de juego. En las tribunas, un simpatizante vivió un momento tan inesperado como cómico, que rápidamente trascendió a las redes sociales y terminó siendo uno de los episodios más comentados de la jornada.

Qué fue lo que leyó el hincha de Rosario Central en el celular ajeno

El usuario de X (ex Twitter) identificado como @barbatellicarc compartió una foto tomada desde la tribuna. Según contó, mientras alentaba al Canalla, desvió la vista hacia el celular de otro hincha y no pudo evitar leer el chat que estaba abierto.

En la pantalla se veía una conversación entre ese hombre y su esposa, que le preguntaba cómo la estaba pasando en la cancha. La respuesta sorprendió a todos: “Cuando le grité al referí se me salió uno de los dientes, el izquierdo... la p... madre”.

mensaje_hincha_rc

La insólita confesión, acompañada de la foto del celular, fue publicada en X y rápidamente se volvió viral, acumulando 729 mil visualizaciones y más de 29 mil “me gusta” en pocas horas.

El posteo desató una catarata de comentarios y memes. Muchos celebraron el ingenio de la situación y otros apuntaron con humor a lo exigente que fue el arbitraje de Facundo Tello en el partido.

“Qué genialidad, por Dios” y “Estoy llorando de la risa” fueron algunas de las respuestas más repetidas. La anécdota trascendió tanto que incluso hinchas neutrales se sumaron a compartir la publicación.

Las historias que surgen en las tribunas suelen tener un lugar especial en el folclore del fútbol argentino. En este caso, la mezcla de espontaneidad, humor y el detalle de un diente perdido en plena discusión con el árbitro hicieron que el relato trascendiera rápidamente.

Además, la publicación coincidió con un partido de gran repercusión mediática como lo fue el cruce entre Rosario Central y Boca, lo que amplificó aún más su alcance.

