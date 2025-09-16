Espió el celular de un hincha de Rosario Central y leyó un mensaje realmente insólito: "Se me..."

mensaje_hincha_rc

La insólita confesión, acompañada de la foto del celular, fue publicada en X y rápidamente se volvió viral, acumulando 729 mil visualizaciones y más de 29 mil “me gusta” en pocas horas.

El posteo desató una catarata de comentarios y memes. Muchos celebraron el ingenio de la situación y otros apuntaron con humor a lo exigente que fue el arbitraje de Facundo Tello en el partido.

“Qué genialidad, por Dios” y “Estoy llorando de la risa” fueron algunas de las respuestas más repetidas. La anécdota trascendió tanto que incluso hinchas neutrales se sumaron a compartir la publicación.

Las historias que surgen en las tribunas suelen tener un lugar especial en el folclore del fútbol argentino. En este caso, la mezcla de espontaneidad, humor y el detalle de un diente perdido en plena discusión con el árbitro hicieron que el relato trascendiera rápidamente.

Además, la publicación coincidió con un partido de gran repercusión mediática como lo fue el cruce entre Rosario Central y Boca, lo que amplificó aún más su alcance.