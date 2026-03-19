Peligra el amistoso entre Argentina y Guatemala: cuál es la regla que impide que se juegue el partido

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Pedido de excepción y posible cambio de escenario

Ante este conflicto, la dirigencia del fútbol guatemalteco ya solicitó una autorización excepcional para poder disputar ambos encuentros en distintos continentes.

Según trascendió, existe la posibilidad de que FIFA dé luz verde, lo que permitiría sostener el amistoso ante la Albiceleste. No obstante, la definición aún no es oficial y mantiene en vilo a ambas federaciones.

La AFA analiza alternativas si se suspende

Mientras se espera una resolución, en la AFA ya manejan la posibilidad de buscar un nuevo rival para la fecha FIFA en caso de que el encuentro se caiga. También se maneja la chance de un amistoso contra la Selección Sub 20.

Para Guatemala, la cancelación representaría un duro golpe, ya que enfrentarse al vigente campeón del mundo generaba una enorme expectativa.

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Incertidumbre también en el cuerpo técnico de Guatemala

En paralelo, también surgieron versiones sobre el posible faltazo del entrenador Luis Fernando Tena a los amistosos de la selección guatemalteca, tanto en Italia como en Argentina, lo que suma más dudas al contexto.

La decisión final dependerá de la FIFA en las próximas horas. Mientras tanto, el amistoso entre Argentina y Guatemala sigue en suspenso.