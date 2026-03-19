Peligra el amistoso entre Argentina y Guatemala: cuál es la regla que impide que se juegue el partido
Tras suspenderse la Finalíssima con España, el partido de despedida de la selección en La Bombonera antes del Mundial 2026 también corre riesgo por una traba legal.
Está caído el amistoso entre Argentina y Guatemala.
El amistoso entre la Selección argentina y Guatemala, previsto para el próximo 31 de marzo, entró en zona de incertidumbre por una normativa de la FIFA que podría impedir la realización del partido. La situación generó preocupación en la AFA, que ya analiza alternativas ante una posible suspensión.
Días atrás, tanto la Asociación del Fútbol Argentino como la federación guatemalteca habían confirmado oficialmente el encuentro. Sin embargo, en las últimas horas surgió un obstáculo reglamentario que complica el panorama.
Según la normativa vigente, durante una ventana de amistosos FIFA, las selecciones no pueden disputar partidos en dos continentes diferentes dentro del mismo período.
En este caso, Guatemala tiene programado enfrentar a Argelia el viernes 27 de marzo en Génova, Italia. Por lo tanto, el reglamento indica que su segundo amistoso debería jugarse también en Europa. Esto dejaría sin efecto el partido ante la Argentina en Buenos Aires, salvo que la FIFA otorgue una excepción especial.
Embed
Pedido de excepción y posible cambio de escenario
Ante este conflicto, la dirigencia del fútbol guatemalteco ya solicitó una autorización excepcional para poder disputar ambos encuentros en distintos continentes.
Según trascendió, existe la posibilidad de que FIFA dé luz verde, lo que permitiría sostener el amistoso ante la Albiceleste. No obstante, la definición aún no es oficial y mantiene en vilo a ambas federaciones.
La AFA analiza alternativas si se suspende
Mientras se espera una resolución, en la AFA ya manejan la posibilidad de buscar un nuevo rival para la fecha FIFA en caso de que el encuentro se caiga. También se maneja la chance de un amistoso contra la Selección Sub 20.
Para Guatemala, la cancelación representaría un duro golpe, ya que enfrentarse al vigente campeón del mundo generaba una enorme expectativa.
Incertidumbre también en el cuerpo técnico de Guatemala
En paralelo, también surgieron versiones sobre el posible faltazo del entrenador Luis Fernando Tena a los amistosos de la selección guatemalteca, tanto en Italia como en Argentina, lo que suma más dudas al contexto.
La decisión final dependerá de la FIFA en las próximas horas. Mientras tanto, el amistoso entre Argentina y Guatemala sigue en suspenso.