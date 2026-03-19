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Aseguran que Emilia Mernes habría tenido un acercamiento con un jugador de la Selección: "Es casado y sé el nombre"

En Lape Club Social, Paula Varela afirmó que Emilia Mernes habría tenido un "acercamiento" con un jugador de la Selección. Los detalles.

19 mar 2026, 12:29
Aseguran que Emilia Mernes habría tenido un acercamiento con un jugador de la Selección: Es casado y sé el nombre
Aseguran que Emilia Mernes habría tenido un acercamiento con un jugador de la Selección: Es casado y sé el nombre

Aseguran que Emilia Mernes habría tenido un acercamiento con un jugador de la Selección: "Es casado y sé el nombre"

El enfrentamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sigue creciendo y cada día aparecen nuevos condimentos que alimentan la polémica. Esta vez, en Lape Club Social (América TV), Paula Varela sorprendió con información que encendió aún más el escándalo en el mundo del espectáculo y el fútbol.

"A Emilia la dejaron de seguir: María Becerra y Tini, por ende, los fanáticos de ambas. Antonela Roccuzzo y también Valu Cervantes. Pero, ¿qué pasa? Cuando las mujeres de los jugadores te dejan de seguir no es que ellas van a decir 'Ay, somos amigas de Tini y la dejamos de seguir'. No es así. Ya estuve averiguando y habría habido un acercamiento de Emilia con alguien de la Selección", contó la periodista, dejando a todos boquiabiertos.

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La revelación no terminó ahí. Varela fue más lejos y lanzó una frase que generó aún más suspenso: "Tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es una persona casada. De hecho, casi todos los jugadores de la Selección están casados".

En medio del debate, Leo Paradizo aportó su mirada y sumó otro dato sobre la dinámica entre las parejas de los futbolistas: "Voy a aportar algo. Tengo entendido que las mujeres de los jugadores de la Selección tienen su grupo de WhatsApp. Están muy comunicadas, tienen una gran relación. Así que tiene que ver con esto, si una deja de seguir porque hay lío, el resto la sigue".

Por último, Varela cerró con una frase que terminó de encender la polémica: "En vestuarios, porque esta persona habla, que ya se lo vinculó con otra famosa, dijo: 'Sí, con Emilia algo pasó'".

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Qué detalles dio Yanina Latorre del "juego sucio" de Emilia Mernes tras el unfollow de Tini Stoessel

El gesto digital de Tini Stoessel, al decidir dejar de seguir a Emilia Mernes, no hizo más que intensificar un conflicto que ya venía generando ruido y que Yanina Latorre se encargó de amplificar con nuevos datos en SQP (América TV). Lejos de ser un simple movimiento en redes sociales, la acción tuvo un efecto inmediato y, según se comentó en el programa, habría provocado un fuerte impacto en la cuenta de Instagram de la entrerriana, con una caída de seguidores en pocas horas.

En este clima de tensión, la conductora sumó información que encendió aún más la polémica durante la emisión del miércoles de Sálvese Quien Pueda. Mientras el panel analizaba el tema que domina la agenda del espectáculo, Yanina deslizó una versión inesperada: tras el revuelo mediático, Emilia Mernes habría tomado medidas para intentar frenar el golpe en sus estadísticas digitales.

Fiel a su estilo directo, Latorre compartió en vivo el dato que le llegó en tiempo real y no dudó en exponerlo. “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no sólo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, lanzó sin filtro, sugiriendo que la situación sería más complicada de lo que parecía.

Pero no se detuvo allí: analizó cómo este tipo de movimientos puede generar un efecto dominó dentro del mundo virtual. “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”, explicó, subrayando la influencia que ejercen ciertas figuras sobre sus comunidades.

Al mismo tiempo, la lista de celebridades que dejaron de seguir a la cantante fue creciendo y alimentando las especulaciones. Además de Tini Stoessel, se sumaron nombres como María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Taichu, reforzando la idea de que podría existir una interna dentro del ambiente artístico.

Por ahora, Emilia Mernes eligió mantener el silencio y no pronunciarse públicamente sobre estas versiones. Sin embargo, el tema continúa escalando y suma nuevos ingredientes a una historia que mezcla tensiones personales, repercusiones en redes sociales y supuestas estrategias para sostener su presencia en el competitivo universo digital.

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