Aseguran que Emilia Mernes habría tenido un acercamiento con un jugador de la Selección: "Es casado y sé el nombre"

Por último, Varela cerró con una frase que terminó de encender la polémica: "En vestuarios, porque esta persona habla, que ya se lo vinculó con otra famosa, dijo: 'Sí, con Emilia algo pasó'".

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Qué detalles dio Yanina Latorre del "juego sucio" de Emilia Mernes tras el unfollow de Tini Stoessel

El gesto digital de Tini Stoessel, al decidir dejar de seguir a Emilia Mernes, no hizo más que intensificar un conflicto que ya venía generando ruido y que Yanina Latorre se encargó de amplificar con nuevos datos en SQP (América TV). Lejos de ser un simple movimiento en redes sociales, la acción tuvo un efecto inmediato y, según se comentó en el programa, habría provocado un fuerte impacto en la cuenta de Instagram de la entrerriana, con una caída de seguidores en pocas horas.

En este clima de tensión, la conductora sumó información que encendió aún más la polémica durante la emisión del miércoles de Sálvese Quien Pueda. Mientras el panel analizaba el tema que domina la agenda del espectáculo, Yanina deslizó una versión inesperada: tras el revuelo mediático, Emilia Mernes habría tomado medidas para intentar frenar el golpe en sus estadísticas digitales.

Fiel a su estilo directo, Latorre compartió en vivo el dato que le llegó en tiempo real y no dudó en exponerlo. “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no sólo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, lanzó sin filtro, sugiriendo que la situación sería más complicada de lo que parecía.

Pero no se detuvo allí: analizó cómo este tipo de movimientos puede generar un efecto dominó dentro del mundo virtual. “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”, explicó, subrayando la influencia que ejercen ciertas figuras sobre sus comunidades.

Al mismo tiempo, la lista de celebridades que dejaron de seguir a la cantante fue creciendo y alimentando las especulaciones. Además de Tini Stoessel, se sumaron nombres como María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Taichu, reforzando la idea de que podría existir una interna dentro del ambiente artístico.

Por ahora, Emilia Mernes eligió mantener el silencio y no pronunciarse públicamente sobre estas versiones. Sin embargo, el tema continúa escalando y suma nuevos ingredientes a una historia que mezcla tensiones personales, repercusiones en redes sociales y supuestas estrategias para sostener su presencia en el competitivo universo digital.