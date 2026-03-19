Yanina Latorre reveló qué sucedió entre Emilia y Tini Stoessel en la fiesta de la Selección

Lejos de quedarse ahí, profundizó sobre los motivos del malestar que se habría generado en ese entorno cerrado. “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar”, enumeró al describir los cuestionamientos que circularon entre las presentes.

Para cerrar, Yanina Latorre fue contundente al pintar la escena que habría encendido la polémica: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa con el estilista robado... Y claro, no gustó. Como que no estaba en una actitud de abrazo, 'te quiero y te grito ¡Argentina!... Estaba [en su estilo] Emilia Mernes”, remató sin filtro. Además, aseguró que una de las mujeres del plantel le habría confesado sin vueltas: “A mí no me gustó la actitud que tuvo cuando llegó”.

La botineras detestan a Emilia Mernes - captura SQP

Cuáles fueron las duras declaraciones de Tini Stoessel en medio del conflicto con Emilia Mernes

La fuerte pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sigue sumando capítulos y alimentando todo tipo de versiones. En medio del revuelo, las teorías sobre qué pasó realmente entre ellas no hicieron más que crecer: desde internas por cuestiones laborales hasta rumores insólitos como peleas por bailarines. En ese clima cargado donde la pareja de Rodrigo de Paul dejó de seguir en redes sociales a la novia de Duki, resurgió una antigua entrevista de la ex chica Disney que volvió a encender la polémica.

En ese reportaje, Tini Stoessel se mostraba más reflexiva y contundente que nunca al hablar de su presente personal y profesional. "Mi energía, estoy harta, me hicieron tan con... y me crucé con tantas víboras que ahora pongo límites en todos los aspectos y más en la industria. Empecé a encontrarme. Era mucho más ingenua", había dicho, en frases que muchos interpretaron como un mensaje con destinataria.

Lejos de quedarse ahí, en la misma charla profundizaba sobre su cambio de actitud frente a los vínculos: "Lo bueno es que te hace elegir también quién querés ser vos, empecé a cuidar mi energía, empecé a decir 'A estos lugares no voy, esta persona no me hace bien', porque yo soy muy de esperar 'hasta que me vean en el piso' y ahí decir 'Bueno, me alejo'. Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida".

Las declaraciones cobraron otra dimensión con el paso del tiempo, sobre todo cuando los usuarios detectaron un gesto virtual que no pasó inadvertido: Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en redes sociales, lo que fue leído como una señal clara de distanciamiento.

Lo llamativo es que, hasta no hace mucho, ambas artistas se mostraban muy unidas. Compartían proyectos, se acompañaban en sus presentaciones y hasta habían colaborado musicalmente, lo que daba cuenta de una relación cercana y consolidada. Sin embargo, algo habría cambiado en el camino.

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Quien también aportó leña al fuego fue Martín Cirio, que desde su stream opinó sin filtro sobre el tema: "A ver yo no estoy en la cabeza de Tini, pero es muy probable que esté hablando de Emilia. La realidad es que están todos re peleados, chicos, es un re puterío eso. Por eso, después pasa el tiempo y sale uno diciendo: 'No yo ya no hablo más con tal y está todo bien, ¿Cómo está todo bien si antes eran hermanos y ahora no se hablan más?'".

El influencer incluso dejó entrever que maneja información que no puede revelar: "Hay cosas que no puedo contar, porque hay información que sí sé y se imaginarán por qué no la puedo contar. Que la cuenten los y las protagonistas. Pero que está todo mal… es obvio que está todo mal. Está todo re mal".

Por último, fue directo al hueso al referirse a la entrerriana: "Es como que varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, de ciertos tejes y manejes, de Emilia. Cositas de chica de pueblo... ¡Pero es más viva que todas juntas! Tiene algunas cositas, es tejedora".