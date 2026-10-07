Camiseta retro, Oasis y un guiño a 2006: el emotivo posteo de Franco Colapinto para despedir a Lionel Messi

De esta manera, el piloto se sumó a la incalculable cadena de mensajes y reconocimientos recibidos por el delantero rosarino al término del evento llevado a cabo en Núñez, que selló el cierre de más de dos décadas vistiendo los colores nacionales.

Qué había dicho Franco Colapinto cuando Messi hizo oficial el final de su etapa en la Selección

El guiño de la camiseta no fue la única manifestación del automovilista hacia la figura del capitán. Tiempo atrás, cuando el astro anunció su decisión de dar un paso al costado del seleccionado nacional, Colapinto le había dedicado un extenso texto expresando la gratitud de todo el país: “No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar”.

En aquella oportunidad, el joven atleta remarcó la importancia de haber sido contemporáneo a los éxitos de la Pulga, asegurando que “somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo”. Asimismo, valoró la resiliencia del capitán para superar la adversidad en la búsqueda del objetivo mayor: “Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero”. Finalmente, el piloto de Alpine situó al rosarino como la máxima referencia para los deportistas del país, sentenciando: “Sos el ejemplo de todos”.