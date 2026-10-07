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SE RETIRÓ EL CAPITÁN

Camiseta retro, Oasis y un guiño a 2006: el emotivo posteo de Franco Colapinto para despedir a Lionel Messi

Franco Colapinto despidió a Lionel Messi con una foto en redes usando la camiseta número 19 de Alemania 2006. El detalle que fue viral.

Lionel Messi y Franco Colapinto.

Lionel Messi y Franco Colapinto.

La histórica noche vivida en el Estadio Monumental tras el triunfo 3-0 de la Selección Argentina frente a Benín, que marcó el cierre definitivo de la carrera internacional de Lionel Messi, motivó reacciones en todos los rincones del deporte mundial. En ese contexto de profunda emotividad, el piloto de Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto, eligió sus canales oficiales para dedicarle un particular y nostálgico homenaje al capitán albiceleste.

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A través de una historia en su cuenta de Instagram, el joven deportista bonaerense publicó una fotografía propia vistiendo la indumentaria de la Selección. El aspecto que llamó de inmediato la atención de sus seguidores fue la elección de la indumentaria: Colapinto lució la camiseta albiceleste con el dorsal número 19, la misma casilla que la Pulga utilizó en el Mundial de Alemania 2006, cuando disputó la primera Copa del Mundo de su carrera profesional.

Sobre la imagen, el corredor oriundo de Pilar escribió la palabra “Adiós”, acompañada por una serie de símbolos que incluyeron un corazón, el número 10, un emoticón de llanto y la figura del infinito.

Qué tema musical eligió Franco Colapinto para musicalizar su despedida a Lionel Messi

Para acompañar la postal retro en sus redes sociales, el representante argentino en el automovilismo mundial seleccionó el tema “Stop Crying Your Heart Out”, de la banda británica Oasis, como cortina de fondo para despedir al ídolo deportivo.

De esta manera, el piloto se sumó a la incalculable cadena de mensajes y reconocimientos recibidos por el delantero rosarino al término del evento llevado a cabo en Núñez, que selló el cierre de más de dos décadas vistiendo los colores nacionales.

Qué había dicho Franco Colapinto cuando Messi hizo oficial el final de su etapa en la Selección

El guiño de la camiseta no fue la única manifestación del automovilista hacia la figura del capitán. Tiempo atrás, cuando el astro anunció su decisión de dar un paso al costado del seleccionado nacional, Colapinto le había dedicado un extenso texto expresando la gratitud de todo el país: “No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar”.

En aquella oportunidad, el joven atleta remarcó la importancia de haber sido contemporáneo a los éxitos de la Pulga, asegurando que “somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo”. Asimismo, valoró la resiliencia del capitán para superar la adversidad en la búsqueda del objetivo mayor: “Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero”. Finalmente, el piloto de Alpine situó al rosarino como la máxima referencia para los deportistas del país, sentenciando: “Sos el ejemplo de todos”.

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