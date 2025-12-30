En vivo Radio La Red
ESCÁNDALO

La inesperada declaración de Paul Aron sobre Franco Colapinto que encendió la polémica en Alpine: "Para un argentino es..."

El piloto de reserva de la escudería francesa expresó su frustración por no haber llegado a la titularidad en 2026 y disparó contra Franco Colapinto. La frase generó debate dentro y fuera del paddock.

La inesperada declaración de Paul Aron sobre Franco Colapinto que encendió la polémica en Alpine: Para un argentino es...

La consolidación de Franco Colapinto en la estructura de Alpine no solo significó un impacto deportivo para el automovilismo argentino, sino que también abrió un frente de tensión interna dentro del equipo francés. En las últimas horas, una declaración de Paul Aron, piloto de reserva de la escudería, desató polémica al vincular el crecimiento del argentino en la Fórmula 1 con el respaldo económico y mediático de su país.

image

El estonio, que comparte estructura con Colapinto, habló sobre las dificultades para acceder a la máxima categoría y utilizó al argentino como ejemplo de una situación que, según su visión, resulta más favorable desde el punto de vista del apoyo externo. “El hecho es que para un chico que tiene a un país como Argentina detrás, es mucho más fácil encontrar apoyos, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde somos solo 1,3 millones de habitantes”, expresó.

La frase no pasó inadvertida en el ambiente, especialmente por el contexto en el que se produjo: Alpine ya confirmó a Colapinto como piloto titular para la temporada 2026, mientras que Aron continuará ligado al equipo sin haber logrado el ascenso que esperaba.

Por qué generaron polémica las declaraciones de Paul Aron

El comentario del estonio tocó un punto sensible dentro del automovilismo actual: el peso del respaldo económico y comercial en la construcción de una carrera deportiva. Aron fue aún más contundente al señalar que, para algunos pilotos, el camino hacia la élite resultó “mega fácil” por haber contado siempre con apoyo.

Sin embargo, la comparación reavivó el debate sobre el recorrido previo de Colapinto. Antes de convertirse en una figura respaldada por sponsors y por la atención de todo un país, el argentino atravesó un proceso largo y exigente en las categorías formativas europeas, incluyendo su llegada al Viejo Continente a muy temprana edad y temporadas compitiendo con presupuestos ajustados.

La discusión, entonces, se trasladó del presente al pasado: mientras Aron apuntó al contexto actual, la carrera de Colapinto estuvo marcada por años de desarrollo previo antes de recibir un acompañamiento masivo desde Argentina.

Qué dijo Aron sobre su frustración por no ser titular en 2026

El piloto de Estonia también se refirió directamente a su situación personal dentro de Alpine y a la decisión deportiva de la escudería. “Personalmente, esperaba poder prepararme para ser piloto de Fórmula 1 a tiempo completo este año. Desafortunadamente, no fue así, pero cuando pienso en lo que aporté, no podría haber hecho más”, sostuvo.

Sus palabras reflejaron el malestar por no haber sido elegido por Flavio Briatore para acompañar a Pierre Gasly en la próxima temporada, un lugar que finalmente quedó en manos de Colapinto.

Una rivalidad que viene desde la Fórmula 2

El cruce verbal no surge de la nada. Colapinto y Aron ya habían protagonizado un antecedente fuerte durante su paso por la Fórmula 2, cuando el argentino le arrebató una victoria en la última vuelta en Ímola. Aquella maniobra dejó una imagen tensa en el podio y declaraciones posteriores que evidenciaron la rivalidad deportiva entre ambos.

Hoy, ya dentro de la estructura de Alpine, esa competencia se trasladó al plano institucional. Con Colapinto confirmado como piloto titular para iniciar un nuevo ciclo en la Fórmula 1, el equipo francés enfrenta no solo un desafío deportivo, sino también la necesidad de gestionar un clima interno que quedó expuesto tras una frase que todavía resuena en el paddock.

