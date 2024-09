¿Fin de ciclo? La CONTUNDENTE revelación de Diego Martínez sobre su futuro en Boca

La derrota ante River no solo dejó al equipo en una posición delicada en la Liga Profesional, sino que también sembró dudas sobre la continuidad del técnico. A pesar de que Martínez mostró disposición para seguir adelante, el entrenador dejó claro que la decisión final podría surgir tras un análisis conjunto con la dirigencia en la semana entrante.

“Me voy con sensaciones feas. Siento que no lo merecimos. En el primer tiempo el rival estuvo más intenso en las pelotas divididas. El equipo jugó mucho mejor el segundo tiempo, con mucho más control, sometimos al rival desde el juego. En esta clase de partidos es difícil tener chances, pero el equipo dominó y mereció el empate”, comenzó diciendo el entrenador de Boca, visiblemente golpeado por la derrota.

“Da mucha bronca, pero son las reglas del juego. Nos pasó con Racing la semana pasada, también me pareció injusta la derrota. Así es el fútbol, es una cagada porque te vas con las manos vacías en dos partidos que no lo merecimos”, continuó.

“Es un punto de dificultad. En la Copa de la Liga perdimos en semifinal, en Copa Sudamericana quedamos eliminados, hoy estamos lejos en el campeonato. Creo que desde lo futbolístico el equipo no lo mereció. Pero esto es fútbol y sé que los resultados son muy importantes para las gestiones. Nosotros como cuerpo técnico estamos con fuerzas para seguir buscando el objetivo, pero lo que quiero es lo mejor para Boca y la decisión la tomaremos todos juntos”, explicó Diego Martínez.

“Al hincha quiero pedirle disculpas por haber perdido, por perder con Racing. Más allá de que yo entienda que fue injusto, el hincha no entiende de justicia, quiere que su equipo gane”, expresó Martínez y aseguró que “el vestuario está con mucho dolor, es lógico después de perder ante el clásico rival”.

En relación a la jugada del gol de Milton Giménez que fue anulado por el VAR, el DT, declaró: “La jugada es lo que muchas veces hablamos. A Milton le pega en le pie, en la cabeza y la termina metiendo con la espalda. No logramos unificar criterios. No me gusta hablar del árbitro, pero no entiendo cómo un gol, la semana pasada, justamente de River es gol y este no. Es imposible que Milton lo haya premeditado. Me parece que el gol era válido y hubiese sido justo”.